Muğla’da korkutan deprem! az önce deprem mi oldu , kaç büyüklüğünde? 11 Aralık AFAD-KANDİLLİ son dakika

Türkiye, büyük bir kısmı fay hattı üzerinde yer aldığı için sık sık depremlerle karşı karşıya kalıyor. Bu nedenle, her gün farklı büyüklükteki sarsıntılar meydana geliyor ve bu depremlere ait veriler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kamuoyuyla paylaşılıyor. Son olarak, Akdeniz'de Muğla açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 11 Aralık 2024 itibariyle, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından açıklanan son depremler listesi de merak konusu oldu. İşte son dakika deprem verileri…
Muğla'da Deprem
AFAD'dan alınan bilgilere göre, deprem sabah saat 07:44'te, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında kaydedildi. Şiddeti 4.4 olarak belirlenen sarsıntı, bölgedeki vatandaşlar tarafından hissedildi. Depremin merkez üssü, Akdeniz'in sığ sularında yer alırken, derinliği ise 9.1 kilometre olarak kaydedildi.
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Akdeniz - [210.17 km] Datça (Muğla)
Tarih:2024-12-11
Saat:07:44:18 TSİ
Enlem:34.82722 N
Boylam:27.05611 E
Derinlik:9.1 km
11 ARALIK SON DEPREMLER LİSTESİ
2024-12-11 07:44:18 34.82722 27.05611 9.1 MW 4.4 Akdeniz - [210.17 km] Datça (Muğla)
2024-12-11 07:09:37 37.03722 36.64056 7.0 ML 1.0 İslahiye (Gaziantep)
2024-12-11 07:02:22 37.70833 35.42639 7.0 ML 1.4 Yahyalı (Kayseri)
2024-12-11 07:00:52 35.27694 28.09222 7.0 ML 1.8 Akdeniz - [150.35 km] Marmaris (Muğla)
2024-12-11 06:54:36 40.20222 31.75389 7.07 ML 1.7 Beypazarı (Ankara)
2024-12-11 06:44:33 36.54389 41.62306 7.34 ML 2.0 Sinjar, Ninova (Irak) - [60.28 km] Nusaybin (Mardin)
2024-12-11 06:27:44 36.36972 36.06972 7.01 ML 1.8 Belen (Hatay)
2024-12-11 06:23:28 38.28778 42.35556 7.0 ML 2.0 Merkez (Bitlis)
2024-12-11 06:15:54 38.91833 35.56889 4.67 ML 2.0 Kocasinan (Kayseri)
2024-12-11 06:12:44 35.53333 27.58222 7.0 ML 2.0 Akdeniz - [129.40 km] Datça (Muğla)
2024-12-11 05:39:11 36.00694 29.02139 8.88 ML 1.4 Akdeniz - [40.12 km] Kaş (Antalya)
2024-12-11 05:33:30 38.32083 38.82028 8.92 ML 1.1 Pütürge (Malatya)
2024-12-11 05:30:12 38.65278 43.45417 7.0 ML 1.0 Tuşba (Van)
2024-12-11 05:24:45 36.98722 30.77139 78.92 ML 2.8 Kepez (Antalya)
2024-12-11 05:07:45 36.4675 41.66944 15.44 ML 3.5 Sinjar, Ninova (Irak) - [69.37 km] Nusaybin (Mardin)
2024-12-11 04:18:56 35.48444 27.49833 11.67 ML 2.2 Akdeniz - [134.34 km] Datça (Muğla)
2024-12-11 04:09:02 36.1 35.955 7.0 ML 1.7 Samandağ (Hatay)
2024-12-11 04:07:46 39.97139 42.22222 6.92 ML 1.4 Horasan (Erzurum)
2024-12-11 04:00:48 35.60639 27.25389 8.55 ML 2.1 Akdeniz - [121.97 km] Datça (Muğla)
2024-12-11 03:54:22 38.73556 43.48833 7.0 ML 1.2 Tuşba (Van)
2024-12-11 03:47:42 38.37583 38.90889 9.84 ML 1.2 Sivrice (Elazığ)
2024-12-11 03:23:48 38.10639 38.5075 7.51 ML 1.3 Sincik (Adıyaman)