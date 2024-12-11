Muğla’da korkutan deprem! az önce deprem mi oldu , kaç büyüklüğünde? 11 Aralık AFAD-KANDİLLİ son dakika

Türkiye, büyük bir kısmı fay hattı üzerinde yer aldığı için sık sık depremlerle karşı karşıya kalıyor. Bu nedenle, her gün farklı büyüklükteki sarsıntılar meydana geliyor ve bu depremlere ait veriler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kamuoyuyla paylaşılıyor. Son olarak, Akdeniz'de Muğla açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 11 Aralık 2024 itibariyle, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından açıklanan son depremler listesi de merak konusu oldu. İşte son dakika deprem verileri…