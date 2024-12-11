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SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Seda Karar'ın kaybında maske düştü, çember daraldı. Arkadaşı 'kasten öldürme' şüphesi ile gözaltında.

Henüz 19 yaşındayken kaybolan Seda Karan'ın esrarengiz kaybı. Şüphe okları ise Seda'nın kaybolduğu dönemde sevgilisi olan Gökhan Kayak'ın üzerine çevrildi. Gökhan Kayak olayın yaşandığı Hatay İskenderun'a doğru yola çıkarıldı. İskenderun'a ulaşan Gökhan Kayak ilk olarak sağlık kontörlü için hastaneye getirildi ardından gözaltına alındı.

Ölü olarak biliniyordu 17 sene sonra yaşadığı öğrenildi. İbrahim Şahin'e dön çağrısı...

2 çocuk babası olan demir ustası İbrahim Şahin, 2002 yılında İstanbul'da kayıplara karışmıştı. Yıllardır kayıp olarak aranan İbrahim Şahin hakkında 2023 yılında gaiplik kararı verildi.

17 yıldır hiçbir yerde bulunamayan İbrahim Şahin'in hayatta olduğu ortaya çıktı. Çocukları, 2 Aralık'ta mahkemeden aldıkları şikayet dilekçesi ile babalarının yaşadığını öğrendi.

Evlendi, 24 saat geçmeden terk edildi. ''Bir milyon 100 bin TL'mi kaptırdım''

Tek hayalinin mutlu bir yuva kurmak olduğunu anlatan Asım Keskin, aracı vasıtasıyla tanıştıklarını, onu görüp beğendiğini, hatta 150 bin lira başlık parası bile verdiğini, evlendikten 24 saat sonra ise karısı Hatice'nin para ve altınları alarak kaçtığını açıkladı.

30 gramdan 5 bilezik, 1 Osmanlı turası, alyans yüzük, baget yüzük, gram altın aldığını, tüm ziynet eşyaların maddi değerinin yaklaşık 800 Bin lira olduğunu, 20 bin lira süt ev aracı parası verdiğini, başlık parası vs hepsi içinde bir milyon 100 TL dolandırıldığını açıkladı.

Kaynak: ATV