Müge Anlı ve izleyicileri bir mucizeye imza attı! Dakikalar içinde bulundu

Müge Anlı ile Tatlı Sert yine mucizevi bir buluşmaya imza attı. Dün Bahçelievler Kocasinan'da yaşadığı evinden kaybolan Fırat'ı bulmak için üvey annesi bugün Müge Anlı'ya başvurdu. Müge Anlı ise ekran başında izleyicilerinin ihbar telefonlarıyla ve sokakta dakikalar içinde buldu.

MÜGE ANLI İZLEYİCİSİ SEFERBER OLDU, KAYIP FIRAT KISA SÜREDE BULUNDU!

Bugün, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında izleyenleri derinden etkileyen duygusal bir olay yaşandı. 2 Aralık'ta Bahçelievler Kocasinan'dan kaybolan 10 yaşındaki Fırat Koçyiğit, Müge Anlı ve izleyicilerinin yardımlarıyla 1 saat gibi kısa bir sürede bulundu. Müge Anlı, küçük çocuğun izini takip etmek için tüm ekibini seferber ederken, canlı yayında izleyenler de anbean gelişmeleri heyecanla takip etti.