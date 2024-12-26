Müge Anlı ATV canlı izle! 26 Aralık 2024 Müge Anlı yeni bölüm bugünkü program izle

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Sevil Çetinkaya cinayetinde gözaltı (atv)

Özel belgede sahtecilik yaptığı da tespit edildi. Sevil Çetinkaya'nın arkadaşına kasten öldürme suçlaması ile gözaltı.

Fransa'dan Türkiye'ye gelen 50 yaşındaki 3 çocuk annesi Sevil Çetinkaya, 4 Mayıs'ta şüpheli şekilde kayıplara karıştı. Şüphelerin odağındaki isim Sevil Çetinkaya'yı en son gören ve evinin satılmasında aracı olan arkadaşı İsmail Gezerdi. İsmail Gezer, kasten öldürme suçlaması ile gözaltına alındı. Özel belgede sahtecilik yaptığı ortaya çıkan İsmail Gezer'in sahte dekont düzenlediği de ortaya çıktı.

İddiaların yöneldiği ismin iş arkadaşı konuştu. ''O dönem kamyoneti vardı, inşaatın içine sakladı''

Yusuf Bey'in arkadaşı İbrahim, Nezaket'in kaybı ile ilgili kardeşlerinin tuhaf açıklamalar yaptığını, Yusuf'un her daim kardeşlerinden çekindiğini iddia etti.

19 yıl önce kaybolan 4 çocuk annesi öldürüldü mü? ''Arnavutköy'de gördüğüm yanmış kimlikte Nezaket yazıyordu''

Yayına bağlanan izleyici Leyla Hanım, 2005 yılında Arnavutköy'e gittiklerini, yerde yanmış bir kadın kimliği gördüğünü, kimlikte Nezaket adının yazılı olduğunu doğum tarihinde ise 7 rakamı olduğunu söyledi.