Azerbaycan yolcu uçağı nerede düştü? Uçakta kaç yolcu vardı, ölü ve yaralı var mı? Kazakistan Aktau nerede?

72 kişinin bulunduğu Azerbaycan Havayolu Yolları'na ait uçak, Aktau kenti yakınlarında düştü. Yaşanan kazada çok sayıda ölü olduğu bildirildi. Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı, Bakü'den Drozni'ye giden uçağın Aktau yakınlarında düştüğünü açıkladı.

Azerbaycan Yolcu Uçağı

Azerbaycan basını tarafından açıklanan ilk bilgilere göre kaza, uçağın kuş sürüsüne çarpması nedeniyle meydana geldi. Uçakta 67 yolcu ve 5 mürettebat olmak üzere 72 yolcu bulunuyordu. Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafında, Kazakistan uçak kazası yerinde ilk müdahalelerin yapıldığı belirtildi. Gelen ilk bilgilere göre 6 kişinin kurtarıldığı söyleniyor, ancak yaralı ve ölü sayısında henüz resmi açıklama yapıldı. Güncel gelişmeler açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

Kazakistan Aktau nerede?

Aktau, Kazakistan'ın Mangışlak Yarımadası'nda yer alan bir şehirdir. Hazar Denizi kıyısındaki tek liman şehri olma özelliğiyle dikkat çeker. Zengin petrol ve uranyum kaynaklarına sahip olan Aktau, ülkenin önemli bir ekonomi merkezidir.