Galatasaray’da transfer operasyonu! 3 isim birden geliyor

Issa Kabore (öndeki) Steeve Yago (arkadaki) (AFP)

İTALYA SONRASI SIRA İNGİLTERE'DE

İtalya'daki görüşmelerini tamamlayan ikili Türkiye'ye dönerken, sıradaki hedefin İngiltere olduğu öğrenildi. Sağ bek mevkisini güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar; bonservisi Manchester City'de olan Issa Kabore için devreye girdi. Benfica'da kiralık olarak oynayan ancak forma şansı bulamayan Kabore'nin de bu transfere sıcak baktığı öğrenildi.