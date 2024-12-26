Galatasaray’da transfer operasyonu! 3 isim birden geliyor

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin 8 puan önünde liderliğini sürdüren Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde de gruplarda son 2 maç kala ilk 8 iddiasını güçlü şekilde sürdürüyor. Şampiyonluk ve Avrupa'da kupa hedefiyle yola devam eden sarı-kırmızılı ekipte transfer operasyonu da başladı.
2 İSİM DAHA MASADA
İtalya'ya çıkarma yapan Okan Buruk ve Galatasaray yöneticisi Abdullah Kavukçu ikilisi yoğun bir mesai harcadı.
Burada Roma'nın yıldızı Paulo Dybala için görüşmeler yürütülürken, sürpriz bir şekilde Roma'nın kaptanı Lorenzo Pellegrini ve Inter'in sağ kanadı Tajon Buchanan isimleri de masaya geldi.
İTALYA SONRASI SIRA İNGİLTERE'DE
İtalya'daki görüşmelerini tamamlayan ikili Türkiye'ye dönerken, sıradaki hedefin İngiltere olduğu öğrenildi. Sağ bek mevkisini güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar; bonservisi Manchester City'de olan Issa Kabore için devreye girdi. Benfica'da kiralık olarak oynayan ancak forma şansı bulamayan Kabore'nin de bu transfere sıcak baktığı öğrenildi.