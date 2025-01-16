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Canavar baba dehşet saçtı! Çocuklarının boynuna bıçak dayayıp eşini tehdit etti

İzmir’de Şiyar Alpaslan isimli canavar baba, biri 7 diğeri 3 yaşında olan iki çocuğunun boğazına bıçak dayayarak dehşet saçtı. Olay sırasında boşanma aşamasında olduğu eşi Fatma Alpaslan’ı arayan şahıs, genç kadını tehdit edip korku dolu anlar yaşattı. Telefonda "Canlı canlı izlemek ister misin? Çocuklardan hangisinin ölmesini istersin?" diyerek eşini baskı altına almaya çalışan Şiyar Alpaslan hakkında istenen ceza belli oldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.01.2025 11:33 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 11:40
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Canavar baba dehşet saçtı! Çocuklarının boynuna bıçak dayayıp eşini tehdit etti

İzmir'de geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı alan Fatma Alpaslan, 2 çocuğunu eşi Şiyar Alpaslan'a bırakıp, Burdur'a gitti. Şiyar Alpaslan, 18 Kasım'da eşi Fatma Alpaslan'ı görüntülü arayarak yanında kalan çocukları Y.C.A. ve B.A.'nın boğazına bıçak dayayıp, tehdit etti.

Cani baba çocuklarının boğazına bıçak dayayıp eşini aradı (AHABER ARŞİV)Cani baba çocuklarının boğazına bıçak dayayıp eşini aradı (AHABER ARŞİV)

Fatma Alpaslan, bunun üzerine emniyete giderek şikayetçi oldu. Sabah'ın haberine göre Harekete geçen ekipler, Şiyar Alpaslan'ı Karabağlar ilçesinde gözaltına aldı. Çocuklar devlet korumasına alınırken, Şiyar Alpaslan, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. İncelemelerin ardından çocuklar annelerine teslim edildi.

Cani baba çocuklarının boğazına bıçak dayayıp eşini aradı (AHABER ARŞİV)Cani baba çocuklarının boğazına bıçak dayayıp eşini aradı (AHABER ARŞİV)

DEHŞETE DÜŞÜREN TEHDİT!

Olayın ardından başlatılan soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede Alpaslan çiftinin Milas 2'nci Aile Mahkemesi'nde boşanma davası bulunduğuna vurgu yapıldı.

Olay günü sanığın, Fatma Alpaslan'ı görüntülü aradığı, 'Acil aç' yazılı mesaj attığı, bunun üzerine Fatma Alpaslan'ın telefonu açtığı iddianamede yer aldı. Görüntülü konuşma sırasında Şiyar Alpaslan'ın, B.A.'yı gösterip, her iki çocuğu da kastederek, 'Çocuklardan hangisinin ölmesini istersin?' dediği, B.A.'nın yüzünü de eliyle tutup basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaraladığına vurgu yapıldı.

Cani baba çocuklarının boğazına bıçak dayayıp eşini aradı (AHABER ARŞİV)Cani baba çocuklarının boğazına bıçak dayayıp eşini aradı (AHABER ARŞİV)

Sanığın, bıçağı B.A.'nın boğazına tutup, 'İçin yanıyor mu, boğazını keseyim mi, canlı canlı izlemek ister misin?' diye Fatma Alpaslan'ı tehdit ettiği de iddianamede belirtildi.

Cani baba çocuklarının boğazına bıçak dayayıp eşini aradı (AHABER ARŞİV)Cani baba çocuklarının boğazına bıçak dayayıp eşini aradı (AHABER ARŞİV)

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İddianamede sanığın ifadesi de yer aldı. Sanığın eşine sinirlendiği için oğlunun boğazına bıçak dayadığını ancak zarar vermediğini, görüntünün eski olduğunu söylediği belirtildi.

İfadeler ve toplanan deliller ışığında savcı, Alpaslan hakkında 'Kasten yaralama' ve 'Silahla tehdit' suçlarından toplam 6,5 yıla kadar hapis cezası isteminde bulunurken, iddianame İzmir 29'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

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