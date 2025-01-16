Canavar baba dehşet saçtı! Çocuklarının boynuna bıçak dayayıp eşini tehdit etti

Sanığın, bıçağı B.A.'nın boğazına tutup, 'İçin yanıyor mu, boğazını keseyim mi, canlı canlı izlemek ister misin?' diye Fatma Alpaslan'ı tehdit ettiği de iddianamede belirtildi.

Cani baba çocuklarının boğazına bıçak dayayıp eşini aradı (AHABER ARŞİV)

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İddianamede sanığın ifadesi de yer aldı. Sanığın eşine sinirlendiği için oğlunun boğazına bıçak dayadığını ancak zarar vermediğini, görüntünün eski olduğunu söylediği belirtildi.

İfadeler ve toplanan deliller ışığında savcı, Alpaslan hakkında 'Kasten yaralama' ve 'Silahla tehdit' suçlarından toplam 6,5 yıla kadar hapis cezası isteminde bulunurken, iddianame İzmir 29'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.