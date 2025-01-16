Motorine zam: Akaryakıt fiyatlarında tabela değişiyor!

Brent petrol piyasasında yaşanan dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişiklikler, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. 16 Ocak 2025 itibariyle motorin fiyatlarına zam gelirken, benzin fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmadı. Peki motorine ne kadar zam geldi, akaryakıt fiyatları ne kadar ? İşte güncel akaryakıt fiyatları….
Gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 1 lira 47 kuruşluk bir zam uygulanmaya başlandı. Benzin fiyatları ise aynı seviyede kaldı. Yeni zamla birlikte motorin fiyatlarında şehir bazlı farklılıklar olabilir.
İstanbul
Motorin: 47,24 TL
Benzin: 45,32 TL
Ankara
Benzin: 45 lira 80 kuruş
Motorin: 47 lira 88 kuruş
İzmir
Benzin: 46 lira 17 kuruş
Motoin: 48 lira 28 kuruş
Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde çeşitli faktörler devreye giriyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken, Akdeniz piyasasındaki günlük CIF fiyatları ve dolar kuru dikkate alınıyor. Bu fiyatın üzerine ÖTV ve EPDK payları eklenerek, KDV hariç rafineri satış fiyatı ortaya çıkarılıyor.