Motorine zam: Akaryakıt fiyatlarında tabela değişiyor!

Brent petrol piyasasında yaşanan dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişiklikler, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. 16 Ocak 2025 itibariyle motorin fiyatlarına zam gelirken, benzin fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmadı. Peki motorine ne kadar zam geldi, akaryakıt fiyatları ne kadar ? İşte güncel akaryakıt fiyatları….

Akaryakıt Fiyatları (A Haber Foto Arşiv)

Motorine 1 Lira 47 Kuruş Zam!

Gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 1 lira 47 kuruşluk bir zam uygulanmaya başlandı. Benzin fiyatları ise aynı seviyede kaldı. Yeni zamla birlikte motorin fiyatlarında şehir bazlı farklılıklar olabilir.

Akaryakıt Fiyatları (A Haber Foto Arşiv)

Güncel Akaryakıt Fiyatları

İstanbul

Motorin: 47,24 TL

Benzin: 45,32 TL

Ankara

Benzin: 45 lira 80 kuruş

Motorin: 47 lira 88 kuruş

İzmir

Benzin: 46 lira 17 kuruş

Motoin: 48 lira 28 kuruş

Akaryakıt Fiyatları (A Haber Foto Arşiv)

Akaryakıt Fiyatları Nasıl Hesaplanıyor?

Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde çeşitli faktörler devreye giriyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken, Akdeniz piyasasındaki günlük CIF fiyatları ve dolar kuru dikkate alınıyor. Bu fiyatın üzerine ÖTV ve EPDK payları eklenerek, KDV hariç rafineri satış fiyatı ortaya çıkarılıyor.