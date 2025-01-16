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Fatih Terim'e sulu şaka! Neye uğradığını şaşırdı

Fatih Terim'in yönettiği Al-Shabab, Suudi Pro Lig'inin 15. haftasında Al-Riyadh'ı konuk ettiği karşılaşmayı 90+7'de bulduğu golle mağlup etti. Karşılaşmada 3 puanı getiren golü atan Abderrazak Hamdallah, golün ardından Fatih Terim'e hiç kimsenin beklemediği bir şaka yaptı. Oyuncusunun kendisine su atması sonrası önce büyük bir şaşkınlık yaşayan tecrübeli teknik adam ardından gülerek tepki verdi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.01.2025 09:21
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Fatih Terim’e sulu şaka! Neye uğradığını şaşırdı

Suudi Arabistan Pro Lig'in 15. haftasında Al Shabab, Cidde kentindeki Al Shabab Stadyumu'nda Al Riyadh'ı konuk etti. Teknik direktör Fatih Terim, yeni takımı Al Shabab ile Suudi Arabistan Pro Lig'deki ilk galibiyetini uzatma dakikalarında bulduğu golle aldı.

Fatih Terim'in son dakikadaki gole verdiği tepki (A Haber arşiv)Fatih Terim'in son dakikadaki gole verdiği tepki (A Haber arşiv)

SON DAKİKADA 3 PUAN
İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada Al Riyadh, 56. dakikada Yahya Al Shehri'nin golüyle 1-0 öne geçti. Bu gole 72. dakikada Daniel Podence'yle karşılık veren Al Shabab'a, galibiyet golünü 90+7. dakikada Abderazak Hamdallah kaydetti.

Hamdallah'ın Terim'in yüzüne su fırlattığı anlar (A Haber arşiv)Hamdallah'ın Terim'in yüzüne su fırlattığı anlar (A Haber arşiv)

HAMDALLAH'TAN FATİH TERİM'E SULU ŞAKA
Zafer sonrası Fatih Terim, saha kenarında büyük sevinç yaşadı. Terim, Abderrazak Hamdallah'ı yanına çağırırken sürpriz bir olayla karşı karşıya geldi.

Fatih Terim'in futbolcusuna şakasından sonra gülerek verdiği tepki (A Haber arşiv)Fatih Terim'in futbolcusuna şakasından sonra gülerek verdiği tepki (A Haber arşiv)

ÖNCE ŞAŞIRDI ARDINDAN GÜLEREK YANIT VERDİ
Al Shabab'a galibiyeti getiren Hamdallah, Fatih Terim'in yüzüne elindeki şişeden su atarak şaka yaptı. Tecrübeli teknik adam ise ilk başta şaşırsa da gülerek şakaya tepki verdi.

Fatih Terim Al Shabab'ın başında 3 maçta 2 galibiyete ulaştı (AA)Fatih Terim Al Shabab'ın başında 3 maçta 2 galibiyete ulaştı (AA)

SOYUNMA ODASINDA TEBRİK
Yeni teknik direktörleri Fatih Terim ile birlikte 4 maç sonra kazanan Al Shabab'ta galibiyet sevinci maçın ardından da yaşandı. Kulübün sosyal medya hesabı mücadele sonrası sosyal medyadan soyunma odasından görüntüler paylaştı. Fatih Terim'in galibiyet için oyuncularını tek tek sarılıp tebrik ettiği görüldü.

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