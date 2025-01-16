Fatih Terim’e sulu şaka! Neye uğradığını şaşırdı

ÖNCE ŞAŞIRDI ARDINDAN GÜLEREK YANIT VERDİ Al Shabab'a galibiyeti getiren Hamdallah, Fatih Terim'in yüzüne elindeki şişeden su atarak şaka yaptı. Tecrübeli teknik adam ise ilk başta şaşırsa da gülerek şakaya tepki verdi.

Fatih Terim Al Shabab'ın başında 3 maçta 2 galibiyete ulaştı (AA)

SOYUNMA ODASINDA TEBRİK

Yeni teknik direktörleri Fatih Terim ile birlikte 4 maç sonra kazanan Al Shabab'ta galibiyet sevinci maçın ardından da yaşandı. Kulübün sosyal medya hesabı mücadele sonrası sosyal medyadan soyunma odasından görüntüler paylaştı. Fatih Terim'in galibiyet için oyuncularını tek tek sarılıp tebrik ettiği görüldü.