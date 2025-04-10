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Milyonları yakından ilgilendiriyor! 5.5 milyar TL'lik destek ödemeleri yarın hesaplarda

Üretime ve üreticiye olan destek sürüyor. Her ay milyonlarca üreticiye destek ödemeleri yapılırken bu ay ki destek ödemelerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan beklenen açıklama geldi. Bakan Yumaklı 5 milyar 496 milyon 99 bin 462 liralık destekleme ödemesinin yarın çiftçilerin hesaplarına aktarılacağı duyurdu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.04.2025 22:24
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5.5 MİLYAR TL’LİK DESTEK ÖDEMELERİ YARIN HESAPLARDA!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 5 milyar 496 milyon 99 bin 462 liralık destekleme ödemesinin yarın çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

"HAYIRLI VE BEREKETLİ OLSUN"

Bakan Yumaklı sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Bereketin yüzyılında, çiftçilere destek toprağa bereket olduklarını vurgulayan Yumaklı, "5 milyar 496 milyon 99 bin 462 lira destekleme ödemesini yarın çiftçilerimizin hesaplarına aktaracağız. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

İŞTE ÖDEMELERİN AYRINTILARI

Paylaşımda yer alan bilgiye göre söz konusu destek tutarları, mazot-gübre desteği için 5 milyar 464 milyon 616 bin 638 lira, kırsal kalkınma yatırım desteği için 31 milyon 482 bin 824 lira olarak belirlendi.

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