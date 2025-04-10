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Başıboş dehşetinde adres bu kez Bursa! 10 yaşındaki çocuğa saldırdığı anlar kamerada

Son dönemlerde büyük bir sorun haline gelen sokak köpeği saldırılarına her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Bu kez dehşet Bursa'da yaşandı. Orhangazi ilçesinde başıboş köpekler, 10 yaşlarındaki çocuğa saldırdı. Kaçarken düşen çocuk panik içinde bağırınca köpekler uzaklaştı. Yaşanan o korku dolu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş Tarihi: 10.04.2025 20:31
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BAŞIBOŞ DEHŞETİNDE ADRES BU KEZ BURSA!

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde başıboş köpekler, 10 yaşlarındaki çocuğa saldırdı. Kaçarken düşen çocuk panik içinde bağırınca köpekler uzaklaşırken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

KÖPEK KORKUSUNDAN YERE DÜŞTÜ

Orhangazi ilçesine bağlı Arapzade Mahallesi'nde başıboş dolaşan 4 sokak köpeği, okuldan çıktıktan sonra kaldırımda yürüyen 10 yaşlarındaki erkek çocuğa saldırdı. Çocuk korku ve panik ile dengesini kaybedip kaldırım ile park halindeki hafif ticari aracın arasına düştü.

O ANLAR KAMERADA!

Köpekler, düşen çocuğun bağırması sonucu uzaklaştı. Bir süre sonra düştüğü yerden kalkan çocuk, kaldırımda yürüyerek yoluna devam etti.

BELEDİYEYE ÇAĞRI: ÖNLEM ALIN

Mahalleliler, benzer olayların birçok kez yaşandığını belirterek, belediyenin önlem almasını istedi.

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