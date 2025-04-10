Mardin'de feci kaza! AK Parti Midyat İlçe Başkanı da dahil 7 yaralı var

Mardin'in Midyat ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada aralarında AK Parti Midyat İlçe Başkanı Atilla Yarış'ın da olduğu 7 kişi yaralandı.

AK PARTİ İLÇE BAŞKANI DA YARALANDI

Edinilen bilgiye göre, Mardin-Midyat yolu Bağlar Mahallesi'nde Abdulmecit K. idaresindeki 07 DJZ 536 plakalı otomobil, 06 DE 0678 plakalı otomobil ile çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, İtfaiye ve Polis ekipleri sevk edildi. Kazada, AK Parti Midyat İlçe Başkanı Atilla Yarış, Abdulmecit K., Tayfun Ç., Yasemin G., Burak A., Huda A. ve Selma G. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Başkan Yarış tedbir amaçlı Mardin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.