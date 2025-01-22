Milli yasta resmi kurumlar çalışır mı? Ulusal yas ilan edilince kamu kurumları açık olur mu?

Milli yas ilan edilmesi, Türkiye'deki resmi kurum ve kuruluşların faaliyetlerini doğrudan etkilemez. Okullar ve kamu hizmetleri kesintisiz şekilde devam ederken, devlet daireleri, belediyeler, hastaneler, polis ve itfaiye gibi acil servisler normal çalışma saatlerinde hizmet vermeye devam eder. Milli yas, sadece bir saygı duruşu anlamına gelir; bu nedenle, resmi kurumlar görevlerini aksatmadan sürdürür.
Resmi Kurumlar Kapalı Mı?
Milli yas, resmi tatil olarak ilan edilmediği için kurumlar kapalı olmaz. Kütüphaneler, müzeler ve postaneler gibi kamu hizmeti sunan yerler, normal saatlerinde açık kalır. Ayrıca toplu taşıma hizmetleri de herhangi bir aksama olmaksızın seferlerine devam eder.
Kamu güvenliği ve acil durum hizmetleri, bu süreçte de kesintisiz bir şekilde sürdürülür. İtfaiye, sağlık hizmetleri ve güvenlik güçleri, milli yas günü boyunca halkın güvenliği ve sağlığı için 24 saat hizmet verir.
Milli Yas Nedir?
Milli yas, bir ulusun büyük bir kayıp yaşaması veya önemli bir olayın ardından halkın yas tutmasını simgeleyen bir uygulamadır. Genellikle ülke içinde veya dışında bir felaket, önemli bir şahsiyetin ölümünün ardından ilan edilir.