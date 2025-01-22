Milli yasta resmi kurumlar çalışır mı? Ulusal yas ilan edilince kamu kurumları açık olur mu?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangın faciası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildiğini açıkladı. Milli yasın ilanıyla birlikte vatandaşlar resmi kurumların bu süreçte faaliyet gösterip göstermeyeceğini ve hangi kurumların kapalı olacağını araştırmaya başladı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 22.01.2025 10:41 PAYLAŞ ABONE OL

Milli yas ilan edilmesi, Türkiye'deki resmi kurum ve kuruluşların faaliyetlerini doğrudan etkilemez. Okullar ve kamu hizmetleri kesintisiz şekilde devam ederken, devlet daireleri, belediyeler, hastaneler, polis ve itfaiye gibi acil servisler normal çalışma saatlerinde hizmet vermeye devam eder. Milli yas, sadece bir saygı duruşu anlamına gelir; bu nedenle, resmi kurumlar görevlerini aksatmadan sürdürür.

A Haber foto arşiv Resmi Kurumlar Kapalı Mı? Milli yas, resmi tatil olarak ilan edilmediği için kurumlar kapalı olmaz. Kütüphaneler, müzeler ve postaneler gibi kamu hizmeti sunan yerler, normal saatlerinde açık kalır. Ayrıca toplu taşıma hizmetleri de herhangi bir aksama olmaksızın seferlerine devam eder.