İstanbul’da İsveçli vahşeti! Öldürüp skuterle kaçtı

İnanılmaz olay 20 Ocak akşamı bir sitede yaşandı. İsveç uyruklu Edijan V. aynı sitede yaşayan Ahmet Celal Portakalcı ve dini nikahlı eşi Zeynep Eda K. ile sitenin otoparkında karşılaştı. Edijan V. ve Ahmet Celal Portakalcı arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda ikili birbirine silah çekti.Taraflar arasında çıkan arbede sırasında silahını ateşleyen Edijan V., Portakalcı'yı 8 yerinden vurarak ağır şekilde yaraladı. Portakalcı'nın yanındaki Zeynep Eda K.'ya da silahın kabzasıyla vuran ve darbeden Edijan V., elektrikli skuterle olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Ahmet Celal Portakalcı'yı ve Zeynep Eda K.'yı ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ameliyata alınan Portakalcı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Hayati tehlikesi bulunmayan Zeynep Eda K.'nın ise hastanede tedavisi devam ediyor.