Milli Piyango 100.000 TL, 1.000.000 TL kazanan numaralar hangileri? 31 Aralık yılbaşı MPİ 6.000.000 TL TL kazanan numaralar listesi...

Bu akşam gerçekleştirilecek 2025 yılbaşı Milli Piyango çekilişi ile büyük ikramiyeden amortiye kadar kazanan şanslı numaralar açıklanıyor. Çekilişin başlamasıyla birlikte kazanan numaralar yavaşça belli olmaya başladı. Peki 2025 yılbaşı Milli Piyango'da 100.000 TL, 1.000.000 TL ve 6.000.000 TL kazanan numaralar hangileri? İşte şanslı numaralar...
100.000 TL, 1.000.000 TL'NİN KAZANANI HANGİ RAKAMLAR OLDU?
Çekiliş sonucunda kazanan numaralar, haberimizde detaylı bir şekilde paylaşılacaktır.
6.000.000 TL'NİN KAZANANI HANGİ RAKAMLAR OLDU?
Çekiliş sonucunda kazanan numaralar, haberimizde detaylı bir şekilde paylaşılacaktır.
MİLLİ PİYANGO'DA SON 6 YILDA ÇIKAN NUMARALAR
2023 yılında - 3550054
2022 yılında - 6530303
2021 yılında - 9876066
2020 yılında - 9884757
2019 yılında - 1358490
2018 yılında – 9794035
MİLLİ PİYANGO'DA EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR
Son 6 yılda büyük ikramiye çıkan bilet numaralarına göre;
5 rakamı 7 kez çıktı
0 rakamı 7 kez çıktı
3 rakamı 6 kez çıktı
9 rakamı 5 kez çıktı
4 rakamı 4 kez çıktı
6 rakamı 4 kez çıktı
8 rakamı 4 kez çıktı
7 rakamı 4 kez çıktı
1 rakamı 1 kez çıktı