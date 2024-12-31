Haberler Tıkla Haberleri Milli Piyango 100.000 TL, 1.000.000 TL kazanan numaralar hangileri? 31 Aralık yılbaşı MPİ 6.000.000 TL TL kazanan numaralar listesi...

Milli Piyango 100.000 TL, 1.000.000 TL kazanan numaralar hangileri? 31 Aralık yılbaşı MPİ 6.000.000 TL TL kazanan numaralar listesi...

31 Aralık Salı akşamı 2025 yılbaşı Milli Piyango çekilişi sonuçları açıklanıyor. Büyük ikramiyeden amortiye kadar kazanan şanslı numaralar tek tek duyurulmaya başlandı. Çekilişin başlamasıyla birlikte, kazanan rakamlar yavaşça belli olmaya başladı. Peki, 2025 yılbaşı Milli Piyango’da 100.000 TL, 1.000.000 TL ve 6.000.000 TL kazanan numaralar hangileri olacak? Çekilişe dair tüm gelişmeleri ve kazanan numaraları ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi: 31.12.2024 18:48 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 18:49
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Milli Piyango 100.000 TL, 1.000.000 TL kazanan numaralar hangileri? 31 Aralık yılbaşı MPİ 6.000.000 TL TL kazanan numaralar listesi...

Bu akşam gerçekleştirilecek 2025 yılbaşı Milli Piyango çekilişi ile büyük ikramiyeden amortiye kadar kazanan şanslı numaralar açıklanıyor. Çekilişin başlamasıyla birlikte kazanan numaralar yavaşça belli olmaya başladı. Peki 2025 yılbaşı Milli Piyango'da 100.000 TL, 1.000.000 TL ve 6.000.000 TL kazanan numaralar hangileri? İşte şanslı numaralar...

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100.000 TL, 1.000.000 TL'NİN KAZANANI HANGİ RAKAMLAR OLDU?

Çekiliş sonucunda kazanan numaralar, haberimizde detaylı bir şekilde paylaşılacaktır.

A Haber Foto Arşiv-Milli PiyangoA Haber Foto Arşiv-Milli Piyango

6.000.000 TL'NİN KAZANANI HANGİ RAKAMLAR OLDU?

Çekiliş sonucunda kazanan numaralar, haberimizde detaylı bir şekilde paylaşılacaktır.

A Haber Foto Arşiv-Milli PiyangoA Haber Foto Arşiv-Milli Piyango

MİLLİ PİYANGO'DA SON 6 YILDA ÇIKAN NUMARALAR

2023 yılında - 3550054

2022 yılında - 6530303

2021 yılında - 9876066

2020 yılında - 9884757

2019 yılında - 1358490

2018 yılında – 9794035

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MİLLİ PİYANGO'DA EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR

Son 6 yılda büyük ikramiye çıkan bilet numaralarına göre;

5 rakamı 7 kez çıktı

0 rakamı 7 kez çıktı

3 rakamı 6 kez çıktı

9 rakamı 5 kez çıktı

4 rakamı 4 kez çıktı

6 rakamı 4 kez çıktı

8 rakamı 4 kez çıktı

7 rakamı 4 kez çıktı

1 rakamı 1 kez çıktı

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MİLLİ PİYANGO'DA EN AZ ÇIKAN RAKAMLAR

Milli piyango yılbaşı çekilişlerinde en az çıkan rakamlar ise son 6 yılda hiç çıkmayan "2" ve 1 kez çıkan "1" rakamı oldu.

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