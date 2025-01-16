Milli Eğitim Bakanlığından özel okullarda kitap kararı

Millî Eğitim Bakanlığınca yapılan yeni mevzuat doğrultusunda gelecek eğitim öğretim döneminden itibaren özel okullarda çocuğu bulunan veliler, "ders kitabı" adı altında hiçbir ücret ödemeyecek. Özel okullarda da devlet okullarında olduğu gibi Bakanlıkça ücretsiz dağıtılan ders kitapları okutulacak.



Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilere yönelik eğitim öğretim faaliyetlerinin merkezine, yardımcı kitapları ve başka kaynakları değil, ders kitaplarını koyuyor. Bu sebeple devlet okullarında olduğu gibi özel okullarda okutulacak ders kitaplarına ilişkin mevzuatta da bir dizi yeni düzenleme yapıldı.



Bakanlıkça ilk olarak geçen yıl yapılan yönetmelik düzenlemesiyle 2024-2025 eğitim öğretim yılı itibarıyla tüm özel okullarda Bakanlık onaylı ücretsiz ders kitaplarının okutulması zorunluluğu getirilmişti. Bu düzenlemenin ardından 3 Ocak 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e konuya ilişkin yeni bir madde daha eklendi.