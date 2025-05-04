Haberler Tıkla Haberleri Mide bulandıran görüntüler! Tam 1.5 ton ele geçirildi: Soruşturma başlatıldı

Mide bulandıran görüntüler! Tam 1.5 ton ele geçirildi: Soruşturma başlatıldı

Gıda teröristleri zabıta ekiplerinin denetimleri ile ortaya çıktı. Skandal olay Gaziantep'te yaşandı. Gaziantep'te zabıta ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin bir iş yerinde yaptığı denetimlerde 1 ton 500 kilo bozuk et tespit edildi. Vatandaşın sağlığını hiçe sayarak bozuk et yedirmek isteyenler hakkında soruşturma başlatılırken bozuk etler ise imha edildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 04.05.2025 17:58 Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 18:05
ABONE OL
Mide bulandıran görüntüler! Tam 1.5 ton ele geçirildi: Soruşturma başlatıldı

Gaziantep'te zabıta ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin bir iş yerinde yaptığı denetimlerde 1 ton 500 kilo bozuk et ele geçirildi. İş yeri sahibi hakkında soruşturma başlatılırken, etler imha edildi.

GAZİANTEP'TE 1,5 TON BOZUK ET ELE GEÇİRİLDİ

VATANDAŞA BOZUK ET YEDİRECEKLERDİ

Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hijyen şartlarının hiçe sayıldığı bir iş yerinde yapılan denetimde depoda 1 ton 500 kilo bozuk et ele geçirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İş yeri sahibi hakkında soruşturma başlatılırken, bozulan etlere imha edilmek üzere el konuldu. Etler, daha sonra imha edildi.

Fotoğraf-İHAFotoğraf-İHA

"MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ"

Vatandaşın sağlığı için ekiplerin sürekli sahada olduğunu ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşabilmesi için denetimlerimizi titizlikle sürdürüyoruz. Zabıta ekiplerimizin takibi neticesinde bir depoda bozuk et saklandığı tespit edilmesi üzerine savcılık kararıyla gerçekleştirilen aramada 1 ton 500 kilo sağlıksız et ele geçirildi. Ele geçirilen etler, Tarım Müdürlüğüyle birlikte imha edilmiştir. Halk sağlığını tehdit eden hiçbir duruma müsamaha göstermeyeceğiz. Bu tür olumsuzluklara karşı 7/24 sahadayız. Hemşehrilerimizin sağlığı bizim önceliğimizdir" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA