Adana’da akılalmaz olay! Davetsiz gittiği düğünde pasta yedi takıları çaldı

Davetsiz gittiği düğünde pasta yedi takıları çaldı (İHA)



"PASTA YEDİM, TAKI TÖRENİNDE PARALARI GÖRÜNCE DAYANAMADIM"

Düğün sonrası yapılan sayımlarda fark edilen eksiklikler üzerine çiftler polise başvurdu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, yüz tanıma sistemiyle şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüpheli, evine yapılan operasyonda yakalandı.

Emniyete götürülen şahıs ifadesinde, "Baktım düğün var, içeri girdim, pasta yedim, sonra takı töreninde paraları görünce dayanamadım çaldım. 6 bin TL ve 200 dolar aldım" dediği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheli S.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.