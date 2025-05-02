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Adana'da akılalmaz olay! Davetsiz gittiği düğünde pasta yedi takıları çaldı

Adana’da iki farklı düğün salonunda meydana gelen ilginç hırsızlık vakası, gelin ve damat başta olmak üzere davetlileri hayrete düşürdü. 48 yaşındaki S.E., davetliymiş gibi düğünlere katılarak önce pastadan yedi, ardından yaklaşık 100 bin TL değerindeki nakit ve takıları çaldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 02.05.2025 10:17
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Adana’da akılalmaz olay! Davetsiz gittiği düğünde pasta yedi takıları çaldı

Olaylar, Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kozan Caddesi'nde yer alan iki farklı düğün salonunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, şüpheli S.E., önce L.B. ve İ.S.B. çiftinin düğününe katıldı.

Takı töreni sırasında davetlilere "Siz zahmet etmeyin, ben zarfı atarım" diyerek içerisinde para dolu olan zarfı aldı. Ancak takı kutusunun içerisine boş zarf attı.

Davetsiz gittiği düğünde pasta yedi takıları çaldı (İHA)Davetsiz gittiği düğünde pasta yedi takıları çaldı (İHA)

Şüpheli, bu yöntemle yaklaşık 60 bin TL çaldı. Birkaç gün sonra benzer yöntemle A.Ü. ve S.Ü. çiftinin düğününe de giden şüpheli damat ve geline su ikram etti, çevresindekilere samimi tavırlar sergiledi.

Davetsiz gittiği düğünde pasta yedi takıları çaldı (İHA)Davetsiz gittiği düğünde pasta yedi takıları çaldı (İHA)

Şüpheli S.E., daha sonra "Para sayma bahanesiyle" takı kutusundaki paraları alıp saydı. Şüpheli, saydıktan bir süre sonra paraları insanlarının dikkatini çekmeden ceplerine koyup salondan çıktı. Her iki düğünün video çekimlerine de yansıyan görüntülerde, S.E.'nin rahat tavırlarla kutuya yaklaşıp paraları aldığı anlar görüldü.

Davetsiz gittiği düğünde pasta yedi takıları çaldı (İHA)Davetsiz gittiği düğünde pasta yedi takıları çaldı (İHA)

"PASTA YEDİM, TAKI TÖRENİNDE PARALARI GÖRÜNCE DAYANAMADIM"
Düğün sonrası yapılan sayımlarda fark edilen eksiklikler üzerine çiftler polise başvurdu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, yüz tanıma sistemiyle şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüpheli, evine yapılan operasyonda yakalandı.

Emniyete götürülen şahıs ifadesinde, "Baktım düğün var, içeri girdim, pasta yedim, sonra takı töreninde paraları görünce dayanamadım çaldım. 6 bin TL ve 200 dolar aldım" dediği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheli S.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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