Köpek terörü kamerada! Dehşetin adresi Adana: Çocuğu esnaf kurtardı

Adana'nın Ceyhan Belediyesi sınırları içerisinde sahipsiz köpeklerin saldırdığı 2 çocuk, esnafın yardımıyla yara almadan kurtuldu.

Ceyhan Belediyesi sınırları içerisindeki Ulus Mahallesi'nde 2 çocuk oyun oynadıkları sırada, sahipsiz köpekler tarafından kovalandı. Olayı gören esnafın müdahalesiyle sahipsiz köpekler bölgeden uzaklaştırıldı.

Çocukların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

DEHŞET ANLARI KAMERADA!

Öte yandan olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, sahipsiz köpeklerin kovaladığı çocuklardan birinin araçların arasına kaçtığı ve köpeklerin kovalamaya devam etmesi üzerine esnafın çocuğu kurtardığı anlar yer alıyor.