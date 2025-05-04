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Köpek terörü kamerada! Dehşetin adresi Adana: Çocuğu esnaf kurtardı

Son dönemlerde özellikle çocukların korkulu rüyası haline gelen sokak köpekleri dehşeti saçmaya devam ederken bir örnek olay da Adana yaşandı. Sokakta oynayan 2 çocuk sahipsiz köpekler tarafından kovalandı. O anlarda esnafın müdahale etmesiyle 2 çocuk kurtulurken köpekleri kovalama anları ise anbean kameraya yansıdı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş Tarihi: 04.05.2025 20:09 Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 20:32
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KÖPEK TERÖRÜ KAMERADA! 2 ÇOCUĞU ESNAF KURTARDI

Adana'nın Ceyhan Belediyesi sınırları içerisinde sahipsiz köpeklerin saldırdığı 2 çocuk, esnafın yardımıyla yara almadan kurtuldu.

ADANA'DA SOKAK KÖPEĞİ DEHŞETİ!

Ceyhan Belediyesi sınırları içerisindeki Ulus Mahallesi'nde 2 çocuk oyun oynadıkları sırada, sahipsiz köpekler tarafından kovalandı. Olayı gören esnafın müdahalesiyle sahipsiz köpekler bölgeden uzaklaştırıldı.

Çocukların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

DEHŞET ANLARI KAMERADA!

Öte yandan olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, sahipsiz köpeklerin kovaladığı çocuklardan birinin araçların arasına kaçtığı ve köpeklerin kovalamaya devam etmesi üzerine esnafın çocuğu kurtardığı anlar yer alıyor.

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