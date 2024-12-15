Kümeste böyle katliam yaptılar! Yüzlercesi telef oldu

Bitez Mahallesi'nde bahçeye kurduğu çadırlarda tavuk yetiştiren 45 yaşındaki Ali Sulak'ın kümesine sokak köpekleri iki kez girerek toplam bin 300 tavuğunu telef etti.

İlk saldırıda 700, ikinci saldırıda ise 600 tavuk telef oldu. Yaşanan dehşet anları güvenlik kameralarına yansırken Sulak, sokak köpeklerine çözüm bulunması için çağrıda bulundu.

Sokak köpekleri tavukları telef etti (İHA)



"ONLAR DA HAKLI BEN DE HAKLIYIM"

Konuyla ilgili açıklama yapan Sulak, "Kredi çekerek aldığım tavukların telef olması beni maddi ve manevi çok yıprattı. Nisan ayında da aynı şey başıma geldi. O zaman da sahipsiz köpekler kümese girip tavuklarımı telef etmişti. Bu durumu polise bildirdim ama köpeklerin sahibi olmadığı için herhangi bir sonuç alamadım. Şimdi tekrar aynı şey oldu. Sokak köpekleri kümese girerek tavukları öldürdü. Çadırın içine kadar giriyorlar. Geldiğimde tavukların hepsi ölmüş, üst üste yığılmış haldeydi. Yetkililerden yardım bekliyorum. Bu sorun sadece benim başıma gelmiyor; koyunları da aynı şekilde telef ediyorlar. Yazın sahipli olan köpekler, kışın sokağa bırakılıyor. Aç kalıyorlar ve böyle saldırıyorlar. Onlar da haklı, ama ben de haklıyım." dedi.