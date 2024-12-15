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Kümeste böyle katliam yaptılar! Yüzlercesi telef oldu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu binden fazla tavuk telef oldu. Tavuk kümesine dalan 3 köpeğin tüm tavukları telef etmesi güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.12.2024 09:30 Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 09:45
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Kümeste böyle katliam yaptılar! Yüzlercesi telef oldu

Bitez Mahallesi'nde bahçeye kurduğu çadırlarda tavuk yetiştiren 45 yaşındaki Ali Sulak'ın kümesine sokak köpekleri iki kez girerek toplam bin 300 tavuğunu telef etti.

KÜMESTE BÖYLE KATLİAM YAPTILAR

İlk saldırıda 700, ikinci saldırıda ise 600 tavuk telef oldu. Yaşanan dehşet anları güvenlik kameralarına yansırken Sulak, sokak köpeklerine çözüm bulunması için çağrıda bulundu.

Sokak köpekleri tavukları telef etti (İHA)Sokak köpekleri tavukları telef etti (İHA)

"ONLAR DA HAKLI BEN DE HAKLIYIM"

Konuyla ilgili açıklama yapan Sulak, "Kredi çekerek aldığım tavukların telef olması beni maddi ve manevi çok yıprattı. Nisan ayında da aynı şey başıma geldi. O zaman da sahipsiz köpekler kümese girip tavuklarımı telef etmişti. Bu durumu polise bildirdim ama köpeklerin sahibi olmadığı için herhangi bir sonuç alamadım. Şimdi tekrar aynı şey oldu. Sokak köpekleri kümese girerek tavukları öldürdü. Çadırın içine kadar giriyorlar. Geldiğimde tavukların hepsi ölmüş, üst üste yığılmış haldeydi. Yetkililerden yardım bekliyorum. Bu sorun sadece benim başıma gelmiyor; koyunları da aynı şekilde telef ediyorlar. Yazın sahipli olan köpekler, kışın sokağa bırakılıyor. Aç kalıyorlar ve böyle saldırıyorlar. Onlar da haklı, ama ben de haklıyım." dedi.

Sokak köpekleri tavukları telef etti (İHA)Sokak köpekleri tavukları telef etti (İHA)

"SADECE ÖLDÜRÜYORLAR"

Denemediği yol kalmadığını belirten Sulak, "Kümeste önlem almak için elektrikli tel kullandım. Telleri kalın, ince ve kümes teli olmak üzere üç kat çektim. Yeri yarım metre kazıp telleri gömdüm ki kazıp girmesinler. Ama yine de telleri patlatıp içeri girdiler. Geceleri, özellikle saat 12 civarında saldırıyorlar. Telleri koparıyor, çadırın içine giriyorlar. Tavukları yemiyorlar, sadece öldürüyorlar. Yeseler razıyım; üç-beş tanesini yiyip gitmelerine bir şey demem. Ama hepsini öldürüyorlar. Şu anda kümesim tamamen boş. Sadece 7-8 tavuk kaldı, onlar da şans eseri kurtulmuş. Şimdi zararımı çalışarak karşılamaya çalışacağım. Yeniden tavuk almak istiyorum ama nasıl önlem alacağımı bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Sokak köpekleri tavukları telef etti (İHA)Sokak köpekleri tavukları telef etti (İHA)

Sahipsiz köpeklerin kümese girip tavukları saatlerce kovaladığı ve telef ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kümeste böyle katliam yaptılarKümeste böyle katliam yaptılar KÜMESTE BÖYLE KATLİAM YAPTILAR

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