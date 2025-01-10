Denize düşen alkollü şahıstan ilginç sözler: Allah beni boğmuyor!

Kadıköy sahilinde, alkollü olduğu iddia edilen bir vatandaşın denize düşmesiyle ilginç anlar yaşandı. Yüzemediğini söyleyen şahıs, suda sakin bir şekilde dururken çevredeki vatandaşlarla sıra dışı bir diyalog kurdu.

Olay, dün sabah saatlerinde Kadıköy Sahil'de meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen bir kişi, henüz bilinmeyen bir sebeple denize düştü. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu. Ancak denize düşen kişinin çırpınmaması ve suyun yüzeyinde sakin bir şekilde durması dikkat çekti.

Sahilde bulunan bir kadın, "Yüzemiyorsan nasıl duruyorsun?" diye sorduğunda, denizdeki kişi "Allah beni boğmuyor, yüzemiyorum ki" şeklinde ilginç bir cevap verdi. Bu sıra dışı yanıt çevredeki insanları hem şaşırttı hem de güldürdü.

Yaklaşık 10 dakika boyunca suyun yüzeyinde kalan şahıs, bir vatandaşın botla yardıma gelmesiyle kıyıya çıkarıldı. Olay anları ve yaşanan ilginç diyaloglar, çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Videoda, denize düşen kişinin sakin tavırları ve suda durmaya devam etmesi net bir şekilde görüldü.

Kıyıya çıkarılan vatandaş, sağlık ekiplerinin kontrolünden geçirildi. Sağlık durumu iyi olduğu belirtilen şahsın alkolün etkisinde olduğu iddia edilirken, olay Kadıköy sahilinde büyük bir merak ve eğlence konusu oldu.

Olay, Kadıköy'de sıradan bir günün beklenmedik bir hikâyeyle renklendiğini bir kez daha gösterdi.