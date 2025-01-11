Antalya’da yürek yakan tesadüf! Yardıma koştu acı gerçekle karşı karşıya kaldı

Sabah'ın haberine göre Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet yolda yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra durdu. Motosikletten savrulan sürücüsü Egemen Ceylan ağır yaralandı. Bu sırada sanayiden çıkıp eve doğru otomobille giden baba Musa Ceylan, yerde kanlar içinde yatan motosiklet sürücüsüne yardım için koştu.

Motosiklet sürücüsünün kaskını çıkaran Musa Ceylan kaza yapan kişinin oğlu olduğunu görünce ilk iş kalbini kontrol etti. Ancak atmadığını fark eden baba 'Yandım ben' diyerek gözyaşı döktü.

Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri duran kalp masajı yapılarak duran kalbi yeniden çalıştırdı.

Egemen Ceylan, ambulans ile Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ikinci kez kalp krizi geçiren talihsiz genç kurtarılamadı.