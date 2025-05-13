Mersin'de korkunç kaza! Taksi elektrik direğine çarptı: 2 ölü

Mersin'de sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce orta refüjdeki ağaca, ardından elektrik direğine çarpan ticari taksideki 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Serdar G. idaresindeki 33 T 0014 plakalı ticari taksi, Erdemli ilçesi istikametinden Mersin şehir merkezi yönüne seyir halinde iken, Davultepe Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce orta refüjdeki ağaca, ardından elektrik direğine çarptı.

TAKSİDEKİ YOLCU VE SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, hurdaya dönen otomobildeki sürücü ile birlikte yanında bulunan Nevzat Çılgın Özen adlı yolcu hayatını kaybetti. Ölenlerin cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.