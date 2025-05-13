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Anaokulunda skandal görüntü! Sapkınlık için harekete geçildi: Soruşturma başlatıldı

Sosyal medyada dolaşan görüntülerde Ağrı'da küçük çocuklarla uygunsuz içeriklerin çekildiği tespit edildi. O skandal görüntüler sonrası Ağrı Valiliği tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada kolluk kuvvetlerinin harekete geçtiği ve olayla ilgili adli ve idari soruşturmaların başlatıldığı bildirildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.05.2025 00:40 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 00:54
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ANAOKULUNDA SKANDAL GÖRÜNTÜ!

Ağrı'da bir anaokulunda küçük çocuklarla uygunsuz içeriklerin çekildiği tespit edildi. O skandal görüntüler sonrası harekete geçildi.

TEPKİ ÇEKEN UYGUNSUZ GÖRÜNTÜ!

Konuya ilişkin açıklama yapan Ağrı Valiliği soruşturma başlatıldığını bildirdi. Açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında küçük çocuklarla ilgili uygunsuz içeriklerin olduğu videoların paylaşılmasına ilişkin açıklama yapılmasının zaruri görüldüğü belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Skandal görüntülerin paylaşılması üzerine kolluk birimlerinin harekete geçtiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan çalışmalar neticesinde görüntülerde yer alan şahsın 17 yaşında olduğu, öğretmen olmadığı ve özel bir anaokulunda bu eylemleri gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. Şahıs, güvenlik güçlerimiz tarafından gözaltına alınmış olup hakkında adli işlemler başlatılmıştır. Olayın gerçekleştiği özel anaokuluna ilişkin olarak da ilgili birimlerimizce idari soruşturma başlatılmıştır."

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