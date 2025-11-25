Megakentte yola çıkacaklar dikkat! Trafik durma noktasına geldi: Yoğunluk yüzde 90'a ulaştı

İstanbul'da mesai bitimi sonrası yollar kilitlendi. Trafikte araçlar durma noktasına geldi ve ulaşımda aksamalar yaşandı. Ana arter, cadde ve yollardaki trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaşırken toplu ulaşım araçlarını kullananlar, metrobüs, otobüs, metro ve tramvay istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.

İstanbul'da, haftanın ikinci iş günü akşam saatlerinde ana arter, cadde ve yollardaki trafik yoğunluk oluştu. İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 89'A ULAŞTI Kentte mesai bitimi ve okulların dağılmasıyla etkili olan trafik yoğunluğu Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalara neden oluyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli ve buralara bağlanan yollarda araçlar güçlükle ilerliyor. AVRUPA YAKASI'NDA TRAFİK DURUMU NE? Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Bahçelievler, Merter ve Cevizlibağ'da her iki istikamette de araçlar ağır seyrederken, Merter'deki yol çalışması trafiği olumsuz etkiliyor.

Fotoğraf-AA Haliç Köprüsü'ndeki trafik yoğunluğu Beylikdüzü'ne kadar devam ediyor. Okmeydanı, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar trafik yoğunluğu yaşanıyor. Karaköy-Beşiktaş Meydanı arasında sahil yolu ve Barbaros Bulvarı'nda da trafik ağır seyrediyor. TEM Otoyolu'nda İstoç'tan Mahmutbey Gişelerine kadar sürücüler güçlükle ilerliyor. Hasdal ve Seyrantepe'de yoğunlaşan trafik Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar uzanıyor. ANADOLU YAKASINDA ARAÇLAR GÜÇLÜKLE İLERLİYOR Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda yoğunluk Ataşehir'den Kartal'a kadar sürüyor. Caddebostan Sahili'nden Maltepe'ye kadar da araçlar ağır seyrediyor.