Sokak köpeği teröründe acı son! Kuduzdan hayatını kaybetti son görüntüsü yürek dağladı

Fotoğraf-İHA

Yapılan tetkiklerde Hasan Ahmed ve kardeşine kuduz teşhisi konuldu. Ahmed, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 12 Ekim'de hayatını kaybetti.

KARDEŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Ahmed'in kardeşinin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi. Öte yandan kuduz teşhisi sonrası karantinada tedaviye alınan Hasan Ahmet'in hastanedeki son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı.

SON ANLARI YÜREK YAKTI!

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, hemşirenin su vermek istediği Ahmed'in korkuya kapılarak ağlamaya çalıştığı ve dizlerine vurduğu görüldü.