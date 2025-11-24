Haberler Tıkla Haberleri Sokak köpeği teröründe acı son! Kuduzdan hayatını kaybetti son görüntüsü yürek dağladı

Sokak köpeği teröründe acı son! Kuduzdan hayatını kaybetti son görüntüsü yürek dağladı

Daha önce de birçok çocuğun ölümüne neden olan sokak köpeklerinin saldırısı yine bir can aldı. Diyarbakır'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 17 yaşındaki Hasan Ahmed'e kuduz teşhisi konuldu. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen 12 Ekim'de hayatını kaybeden Ahmed'in son görüntüleri izleyenlerin yüreğini dağladı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 24.11.2025 18:38 Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 18:59
ABONE OL
Sokak köpeği teröründe acı son! Kuduzdan hayatını kaybetti son görüntüsü yürek dağladı

Diyarbakır'da sahipsiz köpeklerin saldırısıyla kuduz teşhisi konulan ve tedavi gördüğü Şanlıurfa'daki hastanede ölen gencin son görüntüleri ortaya çıktı.

KUDUZDAN HAYATINI KAYBEDEN GENCİN SON ANLARI ORTAYA ÇIKTI!

Edinilen bilgiye göre olay, 9 Eylül'de Ergani ilçesinde meydana geldi. Sokakta yürüyen yabancı uyruklu 2 kardeş, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Yaralanan Hasan Ahmed (17), Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KUDUZ TEŞHİSİ KONULAN AHMED'DEN ACI HABER!

Ahmed, durumu ağırlaşınca Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Fotoğraf-İHAFotoğraf-İHA

Yapılan tetkiklerde Hasan Ahmed ve kardeşine kuduz teşhisi konuldu. Ahmed, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 12 Ekim'de hayatını kaybetti.

KARDEŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Ahmed'in kardeşinin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi. Öte yandan kuduz teşhisi sonrası karantinada tedaviye alınan Hasan Ahmet'in hastanedeki son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı.

SON ANLARI YÜREK YAKTI!

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, hemşirenin su vermek istediği Ahmed'in korkuya kapılarak ağlamaya çalıştığı ve dizlerine vurduğu görüldü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA