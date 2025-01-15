İETT toplu ulaşım ücret tarifesi 2025: Öğrenci ve tam akbil ne kadar, kaç TL basıyor? Aylık abonman fiyatı...

İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerine yüzde 35 oranında zam geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin zam talebi, UKOME toplantısında onaylanarak yürürlüğe girdi. Daha önce yüzde 46'lık zam teklifi reddedilen İBB, bu kez yeni oranla zam kararını kabul ettirdi. Öğrenci ve tam akbil ne kadar, kaç TL basıyor? Aylık abonman fiyatı ne kadar olacak?