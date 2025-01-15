İETT toplu ulaşım ücret tarifesi 2025: Öğrenci ve tam akbil ne kadar, kaç TL basıyor? Aylık abonman fiyatı...

İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerine yüzde 35 oranında zam geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin zam talebi, UKOME toplantısında onaylanarak yürürlüğe girdi. Daha önce yüzde 46'lık zam teklifi reddedilen İBB, bu kez yeni oranla zam kararını kabul ettirdi. Öğrenci ve tam akbil ne kadar, kaç TL basıyor? Aylık abonman fiyatı ne kadar olacak?
Temmuzda Yüzde 22 Zam Yapılmıştı
İstanbul'da ulaşıma en son zam, 2024 yılı Temmuz ayında yapılmış ve zam oranları yüzde 22'yi bulmuştu. UKOME'nin 25 Temmuz'da aldığı kararla, tam elektronik bilet ücreti 17,70 liradan 20 liraya, öğrenci bileti 8,64 liradan 9,76 liraya, öğretmen bileti ise 12,67 liradan 14,31 liraya yükselmişti. Aylık Mavi Kart abonman ücreti 1389 liradan 1570 liraya, öğrenci abonman ücreti ise 250 liradan 282 liraya çıkarılmıştı.