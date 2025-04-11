CHP’li Tanal’ın ChatGPT ile imtihanı alay konusu oldu! Soruyu tweet attı: Komedi gibi olay

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal komedi gibi bir olaya imza attı. CHP'li İBB'deki yolsuzluğu savunan Tanal, protestolarda tutuklanan gençler hakkında X'te paylaşmayı düşündüğü bir tweeti ChatGPT'ye yazdırmak istedi ama yapamadı.
CHP'Lİ TANAL ALAY KONUSU OLDU
CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya platformu X'te ilginç bir olaya imza attı. Tanal, X'de atacağı tweeti ChatGPT'ye sordu. ChatGPT'ye yazdığını zanneden Tanal, sorusunu X hesabı üzerinden paylaştı.
"BUNU SERT BİR ŞEKİLDE MESAJ YAZ"
Tanal, sorusunda "Bu çocukları bayramda cezaevinde tutarak hem bayramını hem tatillerini zehir ettiniz hukuk bu mu bunu sert bir şekilde mesaj yaz." ifadelerini kullandı.
KOMEDİYE İMZA ATIP SİLDİ
Atacağı tweeti ChatGPT'ye yazdırmaya çalışan Tanal, X kullanıcıları tarafından gülünç duruma düştü. Kullanıcılar, yaşanan olayı komedi olarak yorumladı. Bazı kullanıcılar, bir milletvekilinin atacağı tweeti dahi ChatGPT'ye sormasını acziyet olarak yorumladı. Tanal, soruyu X'te paylaştığını fark edince tweeti sildi.
SOSYAL MEDYADA REZİL OLDU
Sosyal medyada dalga konusu olan Tanal'a gelen yorumlardan bazıları ise şu şekilde:
"Bence Mahmut yapay zekayla tanışmaya çalışıyor ama kullanımda olan zeka, yapay zekanın kullanımını olumsuz etkiliyor."
"Mahmut Tanal senden akıl alacağına kendi aklını kullansa nasıl bi tweet atardı, bunu komik bi şekilde yaz."
"Belki de Mahmut kendine gelen mesajı kopyala yapıştır ile atarken oldu..."