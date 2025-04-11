CHP’li Tanal’ın ChatGPT ile imtihanı alay konusu oldu! Soruyu tweet attı: Komedi gibi olay

Tanal, sorusunda "Bu çocukları bayramda cezaevinde tutarak hem bayramını hem tatillerini zehir ettiniz hukuk bu mu bunu sert bir şekilde mesaj yaz." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal komedi gibi bir olaya imza attı. CHP'li İBB'deki yolsuzluğu savunan Tanal, protestolarda tutuklanan gençler hakkında X'te paylaşmayı düşündüğü bir tweeti ChatGPT'ye yazdırmak istedi ama yapamadı.

Mahmut Tanal'ın önce yazıp sonra sildiği o twee

KOMEDİYE İMZA ATIP SİLDİ

Atacağı tweeti ChatGPT'ye yazdırmaya çalışan Tanal, X kullanıcıları tarafından gülünç duruma düştü. Kullanıcılar, yaşanan olayı komedi olarak yorumladı. Bazı kullanıcılar, bir milletvekilinin atacağı tweeti dahi ChatGPT'ye sormasını acziyet olarak yorumladı. Tanal, soruyu X'te paylaştığını fark edince tweeti sildi.

SOSYAL MEDYADA REZİL OLDU

Sosyal medyada dalga konusu olan Tanal'a gelen yorumlardan bazıları ise şu şekilde: