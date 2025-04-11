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CHP'li Tanal'ın ChatGPT ile imtihanı alay konusu oldu! Soruyu tweet attı: Komedi gibi olay

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, ChatGPT'ye sormak istediği "Bu çocukları bayramda cezaevinde tutarak hem bayramını hem tatillerini zehir ettiniz hukuk bu mu bunu sert bir şekilde mesaj yaz." sorusunu X hesabından tweet olarak atınca bu durum sosyal medyada dalga konusu oldu. Tanal, soruyu X hesabından paylaştığını fark eder etmez attığı tweeti sildi. Sosyal medyada alay konusu olan Tanal'a "Bence Mahmut yapay zekayla tanışmaya çalışıyor ama kullanımda olan zeka, yapay zekanın kullanımını olumsuz etkiliyor." şeklinde yorumlar yapıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 11.04.2025 00:13 Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 00:42
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CHP’li Tanal’ın ChatGPT ile imtihanı alay konusu oldu! Soruyu tweet attı: Komedi gibi olay

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal komedi gibi bir olaya imza attı. CHP'li İBB'deki yolsuzluğu savunan Tanal, protestolarda tutuklanan gençler hakkında X'te paylaşmayı düşündüğü bir tweeti ChatGPT'ye yazdırmak istedi ama yapamadı.

CHP'Lİ TANAL ALAY KONUSU OLDU

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya platformu X'te ilginç bir olaya imza attı. Tanal, X'de atacağı tweeti ChatGPT'ye sordu. ChatGPT'ye yazdığını zanneden Tanal, sorusunu X hesabı üzerinden paylaştı.

"BUNU SERT BİR ŞEKİLDE MESAJ YAZ"

Tanal, sorusunda "Bu çocukları bayramda cezaevinde tutarak hem bayramını hem tatillerini zehir ettiniz hukuk bu mu bunu sert bir şekilde mesaj yaz." ifadelerini kullandı.

Mahmut Tanal'ın önce yazıp sonra sildiği o tweeMahmut Tanal'ın önce yazıp sonra sildiği o twee

KOMEDİYE İMZA ATIP SİLDİ

Atacağı tweeti ChatGPT'ye yazdırmaya çalışan Tanal, X kullanıcıları tarafından gülünç duruma düştü. Kullanıcılar, yaşanan olayı komedi olarak yorumladı. Bazı kullanıcılar, bir milletvekilinin atacağı tweeti dahi ChatGPT'ye sormasını acziyet olarak yorumladı. Tanal, soruyu X'te paylaştığını fark edince tweeti sildi.

SOSYAL MEDYADA REZİL OLDU

Sosyal medyada dalga konusu olan Tanal'a gelen yorumlardan bazıları ise şu şekilde:

Tanal'ın dalga konusu konusu olduğu bazı tweetler Tanal'ın dalga konusu konusu olduğu bazı tweetler

"Bence Mahmut yapay zekayla tanışmaya çalışıyor ama kullanımda olan zeka, yapay zekanın kullanımını olumsuz etkiliyor."

Tanal'ın dalga konusu konusu olduğu bazı tweetler Tanal'ın dalga konusu konusu olduğu bazı tweetler

"Mahmut Tanal senden akıl alacağına kendi aklını kullansa nasıl bi tweet atardı, bunu komik bi şekilde yaz."

Tanal'ın dalga konusu konusu olduğu bazı tweetler Tanal'ın dalga konusu konusu olduğu bazı tweetler

"Belki de Mahmut kendine gelen mesajı kopyala yapıştır ile atarken oldu..."

Tanal'ın dalga konusu konusu olduğu bazı tweetler Tanal'ın dalga konusu konusu olduğu bazı tweetler

"Kitlelerinin bir tweet yazıp atacak kadar iradeleri ve kabiliyetleri yok demek ki"

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