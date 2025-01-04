Kuryelere ilişkin düzenleme! Artık ’postacı’ olarak anılacaklar

Kuryelere ilişkin düzenleme hazırlandı (AA) POSTA HİZMETİ SEKTÖRÜ Düzenlemenin gerekçesine ilişkin yetkililerden edinilen bilgilerde şu ifadelere yer verildi: "Pandemi sonrası hızlı teslimat sektöründeki büyümenin ani olması ve konuya ilişkin bir düzenlemenin bulunmaması nedeniyle başlangıçta zaruret halinden doğan ve temel gıda ürünlerinin taşınması ile başlayan süreç giderek genişlemiştir. Bu iş modeli ve sahadaki mevcut uygulamalar göz önüne alındığında hizmetin doğası gereği posta hizmetleriyle doğrudan bağlantılı olduğu değerlendirilmektedir. Nitekim ülkemizin adaylık süreci nedeniyle müktesebatını uyumlaştırmaya çalıştığı AB ülkelerinde de bu şekilde sunulan hizmetlerin posta sektörü kapsamına alındığına yönelik örnekler bulunmaktadır. Ayrıca kurye hizmeti sunanların da diğer ülkelerde pek çok düzenlemeye tabi oldukları, ülkemizde ise herhangi bir düzenlemeye tabi olmadıkları görülmektedir. Bu kapsamda hızlı teslimat hizmetinin sunumunun bir posta hizmeti olarak kabul edilmesi gerekliliği hasıl olmuştur."

Kuryelere ilişkin düzenleme hazırlandı (AA)



ÇALIŞMA SAATİNİN DIŞINDA GETİR-GÖTÜR YAPANA CEZAİ İŞLEM

Sabah Gazetesi'nden Barış Şimşek'in haberine göre Hızlı teslimat süreçlerinin kullanıcı memnuniyetini artıracak kalitede sunulmasını sağlamak amacıyla bu hizmeti sunanlara yönelik yetkilendirme şartlarının belirlenmesi gerekliliğinin ortaya çıktığı ifade edilirken, bu şirketlerin herhangi bir kurum tarafından başta hizmet kalitesi ve tüketici memnuniyeti hususları olmak üzere denetimlerinin yapılmadığı, şikayetlerin ele alınmasında problem yaşandığı kaydedildi.

Kuryelere ilişkin düzenleme hazırlandı (AA)

Yapılacak düzenleme sayesinde halihazırda tüketici şikayetlerinin yoğun olarak yaşandığı hızlı teslimat hizmetlerine yönelik şikayetlerin azalmasının beklendiği kaydedildi. Ayrıca gönderi güvenliği ve kişisel verilerin gizliliği gibi hususların güvence altına alınacağı değerlendiriliyor.