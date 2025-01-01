Haberler Tıkla Haberleri Küçükçekmece’de panik anlar! Çay ocağına bombalı atıldı

Küçükçekmece’de panik anlar! Çay ocağına bombalı atıldı

İstanbul Küçükçekmece’de bir çay ocağında korku dolu anlar yaşandı. Çay ocağına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından atılan bomba patlamazken, polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.01.2025 23:46
ABONE OL
KÜÇÜKÇEKMECE’DE ÇAY OCAĞINA BOMBALI ATILDI!

İstanbul Küçükçekmece'de bir çay ocağına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından bomba atıldı. Bomba patlamazken, polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

BOMBA ATILDI PATLAMADI

Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bir çay ocağına bomba atıldı. Bomba patlamazken çalışanlar panikle dışarı kaçıp, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

YAKALANMALARI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Bomba imha ekipleri bombayı inceleme üzere götürdü. Olayda yaralanan olmazken, polis ekipleri şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA