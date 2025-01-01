Filmleri aratmayan olay! Yılbaşı gecesi Noel baba kostümüyle cinayet: 10 gözaltı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, yılbaşı gecesi çıkan kavgada Noel Baba kostümlü A.O.G. (17) tarafından bıçaklanan B.Ş.Ş (21) yaşamını yitirdi, N.T. ise ağır yaralandı.

KOSTÜMLÜ CİNAYET

Serdivan'da yılbaşı gecesi otomobille tur atan B.Ş.Ş açaklı ve N.T.'nin içinde bulunduğu grup ile A.O.G. arasında bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından ayrılan taraflar gece yarısına doğru bir alışveriş merkezinin yakınındaki kavşakta yeniden karşılaştı. Noel Baba kostümlü A.O.G., burada grubun saldırısına uğradı. A.O.G. de yanında bulunan bıçağı çekip N. T. ve B.Ş.Ş'yi bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Serdivan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen B.Ş.Ş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Şahsın cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, N.T.'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, kavgaya karıştıkları tespit edilen 10 kişiyi gözaltına aldı.