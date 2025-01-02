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Define ararken canından oluyordu! Oyduğu kayanın altında kaldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde akşam saatlerinde ilginç bir olay meydana geldi. Define aradığı iddia edilen şahıs, kazdığı kayanın altında kaldı. Çok sayıda ekibin katıldığı operasyonda, yaralı şahıs sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.01.2025 06:22 Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 06:25
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Define ararken canından oluyordu! Oyduğu kayanın altında kaldı

Olay, 01.00 sıralarında Karaabdülbaki Köyü girişinde meydana geldi. İddiaya göre define arayan Cem D., bir kayanın altını kazdığı sırada kaya yerinden oynadı. Sol ayağı kayanın altında kalan şahıs, kendi imkanları ile çıkamayınca 112 acil çağrı merkezine haber verildi.

DEFİNE ARARKEN OYDUĞU KAYANIN ALTINDA KALDI!

Olay yerine kısa sürede AFAD, itfaiye, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Define ararken kayanın altında sıkıştı (İHA)Define ararken kayanın altında sıkıştı (İHA)

ACI İÇİNDE İNLEDİ
Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yaralı Cem D.'yi kurtarmak için operasyon başlattı. Ekiplerin kurtarma operasyonu sırasında yaralı acı içinde inledi.

Define ararken kayanın altında sıkıştı (İHA)Define ararken kayanın altında sıkıştı (İHA)

Yaklaşık bir saat süren operasyonun ardından şahıs, bulunduğu yerden kurtarma ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Define ararken kayanın altında sıkıştı (İHA)Define ararken kayanın altında sıkıştı (İHA)

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan şahıs, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahsın sol ayağının hasar gördüğü öğrenildi.
Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Define ararken kayanın altında sıkıştı (İHA)Define ararken kayanın altında sıkıştı (İHA)

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