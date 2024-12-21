Kredi vaadiyle baba ve oğlu dolandırdılar! Şüphelilerin yalanları ’pes’ dedirtti

Sultangazi'de yaklaşık bir sene önce otobüs şoförü olarak çalışan Şenol A.(40) ve babası Demirali A.(65), telefon dolandırıcılarının kurbanı oldu. Bozulan otobüsü tamir ettikleri esnada telefondaki dolandırıcının yalanlarına inan baba oğul, kandırıldıklarını anladıklarında artık çok geçti.
ŞOFÖR VE BABASINA TUZAK
Sabah'ın haberine göre Otobüs şoförü Şenol A. ve babası Demirali A., olay günü bozulan otobüsün parçalarını söküp tamir etmeye çalışırken Demirali A.'nın telefonu çaldı. İddiaya göre telefonun diğer ucundakiler Demirali A.'ya kendilerini banka görevlisii gibi tanıtarak kredi puanının yüksek olduğunu söyleyip kredi çekmek isteyip istemediğini sordu. Bunun üzerine araba almak isteyen yaşlı adam, bunun iyi bir fırsat olduğunu düşünerek kredi teklifini kabul etti.
KREDİ VAADİYLE KANDIRDILAR
Ardından çakma bankacılar, iddiaya göre Demirali A.'ya adına 500 bin lira kredi çıktığını, krediyi çekebilmesi için cep telefonuna gelen SMS kodlarını kendilerine söylemesi gerektiğini söyledi. Durumdan şüphelenmeyen Demirali A., araba hayaliyle cep telefonuna gönderilen SMS kodlarını konuştuğu kişilere söyledi. Bunun üzerine telefondakiler Demirali A.'ya "güvence bedeli" olarak oğlu Şenol A.'nın hesabına 19 bin lira para göndereceklerini söyleyince yaşlı adam, yanında bulunan oğlu Şenol A.'ya "Senin hesabına 19.000,00 TL para gönderildi" diyerek cep telefonunu uzattı.
HAYALLERİ HÜSRANA DÖNDÜ
Bu sefer dolandırcılar Şenol A.'dan hesabına gelen 19 bin lirayı söyledikleri banka hesabına göndermesini istedi. Sözde bankacıların kredi parasının babasına gönderileceğini söylemeleri üzerine, buna inanan Şenol A., hesabına gelen parayı gönderdi. Ancak baba oğul, yaşanan olayın ardından kendilerini arayan numaraya bir daha ulaşamadı. Kandırıldıklarını anlayan ikili, savcılığın yolunu tuttu.
DOLAR YAPIP BİRBİRLERİNE GÖNDERMİŞLER
Baba oğulun şikayeti sonucu savcılık soruşturma başlattı. Bu kapsamda savcılık Şenol A.'nın parayı gönderdiği hesabın şüpheli Necati Ö.'ye ait olduğunu tespit etti. İlgili bankadan gelen yazıda ise şüpheli Necati Ö.'nin söz konusu parayı aynı tarihte internet bankacılığı aracılığıyla başka bir hesaba gönderdiği ve dolar alış işlemi gerçekleştirdiği, dolarları da diğer şüpheli İbrahim Ç.'ye havale yoluyla ilettiği ortaya çıktı.
YALANLARI 'PES' DEDİRTTİ
Şüpheli İbrahim Ç.'nin alınan ifadesinde, hesabın kendisine ait olduğunu, bir yıl önce İstanbul'da iken banka kartlarının içinde bulunduğu cüzdanını kaybettiğini, kayıt eşyaların içini resmi bir kuruma müracaat etmediğini ileri sürerken şüpheli Necati Ö. ise aifadesinde, bir sene önce Facebook sitesinde gördüğü banka kartları karşılığında para verileceğine ilişkini ilanı görmesi üzerine, ilanı veren kişiyle irtibata geçtiğini, 5 bin lira karşılığında banka kartlarını ilanı verene kişiye kuryeyle gönderdiğini iddia etti.
AYNI SUÇTAN DAHA ÖNCE YARGILANMIŞ
Savcılık yapılan araştırmalar sonucunda şüphelilerden İbrahim Ç. hakkında benzer şekilde uygun kredi vaadi ile, kendisini banka görevlisi olarak tanıtarak gerçekleştirmiş olduğu nitelikli dolandırıcılık eyleminden dolayı Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığını ve ceza aldığını ortaya çıkardı. Bu şekilde üzerlerine atılı suçu işledikleri belirlenen şüpheliler İbrahim Ç. ve Necati Ö.'ye "Dolandırıcılık" suçundan ayrı ayrı 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.