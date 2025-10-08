Haberler Tıkla Haberleri Kredi kartı borç yapılandırmasında son 2 gün! 48 aya kadar taksitlendirilecek

Kredi kartı borç yapılandırmasında son 2 gün! 48 aya kadar taksitlendirilecek

Bireysel kredi kartı borçlarına yönelik yeniden yapılandırma uygulamasında başvuru süresi 10 Ekim Cuma günü sona eriyor. BDDK'nın 10 Temmuz'da aldığı karara göre söz konusu borçlar 48 aya kadar taksitlendirilebiliyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş Tarihi: 08.10.2025 09:38 Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 09:42
ABONE OL
Kredi kartı borç yapılandırmasında son 2 gün! 48 aya kadar taksitlendirilecek

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) bireysel kredi kartı borçlarına yönelik yeniden yapılandırma uygulamasında başvuru süresi 10 Ekim 2025 Cuma günü sona erecek.

Bireysel kredi kartları veya daha önce yapılandırılmış kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin başvuru süresinin bitimine 2 gün kaldı.

BDDK'nın kredi kartı borç yapılandırması için son başvuru tarihi 10 Ekim Cuma (A Haber)BDDK'nın kredi kartı borç yapılandırması için son başvuru tarihi 10 Ekim Cuma (A Haber)

BDDK'nin 10 Temmuz tarihli kurul kararına göre, söz konusu düzenleme kapsamında borçlar 48 aya kadar taksitlendirilebilecek.

Yapılandırma kapsamında belirlenen aylık taksit tutarları, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek. Kredi kartı yapılandırma borcunun yüzde 50'si ödenmeden, kart hamiline tahsis edilen kredi kartlarının limiti artırılamayacak.

Yapılandırılan borçlar 48 ay vadeye kadar ödenebilecek. (A Haber arşiv)Yapılandırılan borçlar 48 ay vadeye kadar ödenebilecek. (A Haber arşiv)

Yeniden yapılandırma tutarının kredi kartı limitini aşması durumunda, aşan kısmın limit aşımı olarak değerlendirilmemesi kararlaştırıldı.

Alınan karar kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da kredi kartı yapılandırma işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranını yüzde 3,11 olarak belirledi.

Yapılandırma işleminde faiz oranı yüzde 3,11 olacak. (A Haber arşiv)Yapılandırma işleminde faiz oranı yüzde 3,11 olacak. (A Haber arşiv)

Yapılandırma uygulamasında başvuru süresi 10 Ekim 2025 Cuma günü sona erecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA