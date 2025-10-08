Kredi kartı borç yapılandırmasında son 1 gün! 48 aya kadar taksitlendirilecek

Bireysel kredi kartları veya daha önce yapılandırılmış kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin başvuru süresinin bitimine 1 gün kaldı.

BDDK'nın kredi kartı borç yapılandırması için son başvuru tarihi 10 Ekim Cuma (A Haber)



BDDK'nin 10 Temmuz tarihli kurul kararına göre, söz konusu düzenleme kapsamında borçlar 48 aya kadar taksitlendirilebilecek.



Yapılandırma kapsamında belirlenen aylık taksit tutarları, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek. Kredi kartı yapılandırma borcunun yüzde 50'si ödenmeden, kart hamiline tahsis edilen kredi kartlarının limiti artırılamayacak.