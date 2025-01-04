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Korkunç olay! 3.5 yaşındaki Efe ip dolanmış halde ölü bulunmuştu | Anne cinayeti itiraf etti

Zonguldak'ta evinde eşofman ipi ile boğulmuş halde bulunan 3,5 yaşındaki Efe Mahmut Kalfa soruşturmasında korkunç gerçek ortaya çıktı. 23 yaşındaki anne Cansever Kalfa oğlunu öldürdüğünü itiraf etti. İfadesinde, "Öyle bir an aklıma geldi, iple boğdum" diyen Kalfa, adliyeye sevk edildi.

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.01.2025 15:14 Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 15:19
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Korkunç olay! 3.5 yaşındaki Efe ip dolanmış halde ölü bulunmuştu | Anne cinayeti itiraf etti

Olay, dün Kilimli ilçesi Belediye Sitesi Mahallesi Hal Caddesi'ndeki 3 katlı bir evin en alt katında meydana geldi. Çöp atmak için dışarı çıkıp, eve dönen Cansever Kalfa, oğlu Efe Mahmut Kalfa'yı boğazına ip dolanmış halde, evin salonunda hareketsiz bulduğunu söyleyerek, komşularından yardım istedi.

3,5 yaşındaki oğlunu boynunda ip dolanmış halde ölü bulduğunu iddia eden anne ifadesinde suçunu itiraf etti3,5 yaşındaki oğlunu boynunda ip dolanmış halde ölü bulduğunu iddia eden anne ifadesinde suçunu itiraf etti

Çığlıkları duyup, gelen üst komşu çocuğun boğazındaki eşofman ipini bıçakla keserken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.

3,5 yaşındaki oğlunu öldüren anne gözaltına alındı3,5 yaşındaki oğlunu öldüren anne gözaltına alındı

Kalfa'nın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Cansever Kalfa ile eşi M.K. ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

3,5 yaşındaki oğlunu öldüren anne gözaltına alındı3,5 yaşındaki oğlunu öldüren anne gözaltına alındı

CENAZE BARTIN'A GÖNDERİLDİ

Cansever Kalfa, Cinayet Büro Müdürlüğü'nde verdiği ifadede, oğlunu boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

Eşi M.K.'nin başkası ile ilişki yaşadığını iddia edip, bu durumu kabullenemediğini söyleyen Kalfa, "Öyle bir an aklıma geldi, iple boğdum" dedi.

3,5 yaşındaki oğlunu öldüren anne gözaltına alındı3,5 yaşındaki oğlunu öldüren anne gözaltına alındı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Cansever Kalfa, bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüpheli annenin savcılıktaki işlemleri sürüyor.

Öte yandan otopsisi tamamlanan Efe Mahmut Kalfa'nın cenazesi, babasının ailesine teslim edildi.

3,5 yaşındaki oğlunu öldüren anne gözaltına alındı3,5 yaşındaki oğlunu öldüren anne gözaltına alındı

Cenazenin bugün ikindi vakti Bartın'ın Akmanlar köyünde kılınacak namazla toprağa verileceği öğrenildi.

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