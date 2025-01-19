Gaziantep'te taziye evinde dehşet! 2 kişiyi öldürüp 4 kişiyi yaraladı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde husumetli olduğu akrabalarına taziye evinde ateş ederek 2 kişiyi öldürüp, 4 kişiyi yaralayan zanlı kaçtı.

Sultan Abdülhamit Mahallesi'nde belediyeye ait taziye evi olarak kullanılan sosyal tesiste, akrabalarının cenazesi için toplananlara silahla ateş açıldı.

Yasin A, aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunduğu belirtilen akrabaları Hasan A, Muhsin A, Mehmet A. ve Cuma A. ile orada bulunan Orhan M. ve Şerif S'yi yaraladı.

TAZİYE EVİ KANA BULANDI! 2 ÖLÜ 4 YARALI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan incelemede Cuma A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Nizip Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Şerif S. de müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası kaçan Yasin A'nın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.