Ahır olarak kullanılıyordu! Tarihi hamamda şaşırtan keşif

Muğla'daki Herakleia Antik Kenti'nde süren kazı çalışmalarında köylüler tarafından yıllarca ahır olarak kullanılan Roma hamamının tabanında timsah, flamingo ve yunus gibi figürler bulundu.

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 02.01.2025 11:51 Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 12:45 PAYLAŞ ABONE OL

Muğla'nın Milas ilçesindeki Herakleia Antik Kenti'nde yapılan kazılarda, köylüler tarafından yıllarca ahır olarak kullanılan Roma hamamının tabanında timsah, yunus, flamingo ve yılan balığı betimlemeli mozaikler ortaya çıkarıldı.



Latmos ve Herakleia Kazısı Başkanı, Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeliha Gider Büyüközer, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığının Geleceğe Miras Projesi kapsamında 2024'te antik kentteki Roma hamamında çalışmalar yürüttüklerini söyledi.



Alandaki en iyi korunmuş Roma dönemi yapısı olan hamamın kent için çok önemli olduğunu belirten Büyüközer, "Neredeyse çatı seviyesine kadar ayakta olan ve iyi korunmuş yapının mekanlarını açtık. İki metreden fazla dolguyu kazdık. Bu mekanların hem işlevlerini hem de kullanım evrelerini belirledik. Bu yönden de çok önemli arkeolojik veriler elde ettik." dedi.

Tarihi hamamın tabanında bulunan flamingo figürü (AA)



Büyüközer, açtıkları mekanlarda, özellikle "soğukluk" kısmında bulunan mozaiklerde timsah betimlemeleri olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu: "Birbirine yönlendirilmiş 6 timsah betimi açığa çıktı. Bu mozaik oldukça ilgi uyandırdı. Görenler bu coğrafyada timsahların yaşamış olabileceğini düşünebilir. Bu coğrafya timsahın yaşaması için çok uygun değil ama bu mozaiği yapan usta mutlaka timsahı görmüş ki tüm detaylarıyla bunu resmedebilmiş, mozaiğe aktarabilmiş. O nedenle bu mekanda çalışan ustanın gezici bir usta olabileceğini ve önceki yıllarda bu tür timsahların yaşadığı coğrafyalarda da çalışmış olabileceğini düşünüyoruz."