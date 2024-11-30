Araştırmayla kanıtlandı! Kanser hücrelerini öldüren bitki...

Kekik ve biberiye, son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalarla kanserin önlenmesinde önemli birer doğal tedavi seçeneği olarak öne çıkıyor.

2019 yılında International Journal of Molecular Science dergisinde yayımlanan bir araştırma, kekiğin anti-tümör etkilerini detaylı bir şekilde inceleyerek, bu bitkinin kanserle mücadeledeki potansiyelini gözler önüne serdi.

"TÜMÖR HACMİNİ %85 ORANINDA DÜZENLEYEBİLDİ"

Farelerde, kontrollere kıyasla iki farklı konsantrasyondaki kekiğin tümör hacmini sırasıyla %85 ve %84 oranında azalttığı bulundu. Araştırmacılar, kontrollere kıyasla tümörlerin sıklığında yaklaşık %53 azalma gözlemlediler.

Kekiğin terpenoidleri, antioksidan olarak çalışabilen ve hücreleri kanserden koruyabilen bir grup fitokimyasaldır. Bu etkilerin çoğu bununla bağlantılı. Araştırmacılar, kekiğin kanser hastalığının gelişimi ve ilerlemesi üzerinde bir etkisi olduğunu keşfettiler. Bilim insanları, antioksidan, antiinflamatuar ve immünomodülatör aktiviteye sahip fitokimyasalların kanserin büyümesini ve yayılmasını azaltabileceğini belirtti.

"BİBERİYE KANSEROJEN BİLEŞİKLERE KARŞI KORUYUCU"

Kansas Üniversitesi'nde bir proje yürüten araştırmacı J. Scott Smith, kekiğin ve biberiyenin heterosiklik aminler (HCA'lar) olarak bilinen kanserojen maddelere karşı direncini araştırıyordu.

Araştırmaya göre, et köftelerine biberiye özleri eklenmesi, HCA gibi kanserojen maddelerin seviyelerini yüzde otuz ila yüzde yüz azaltabilir. Önceki araştırmalar, belirli otlar ve baharatlarla marine edilmiş bifteklerin HCA seviyelerini azalttığını gösteriyordu. Bu bulgular, bu bulgularla bağlantılıydı.

2014 yılında PLOSOne'da yayınlanan bir araştırma, ağızdan biberiye özünün farelerde tümör büyümesini yüzde 46 oranında önemli ölçüde azalttığını gösterdi.

Biberiye ve kekik, fesleğen, nane, adaçayı, kekik, mercanköşk ve kekik ile birlikte antioksidan bakımından zengin bitki ve baharatlar arasındadır.