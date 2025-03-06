Kayıp peyzaj mimarı Ece Gürel’in sağlık durumu ne? Sağ olarak bulundu kalbi durdu...

Ece Gürel'in bulunma anlarını A Haber'e anlatan Mahalle Afet Gönüllüleri Temsilcisi Turan Altun (A Haber ekran görüntüsü) Termal battaniyeler ve montlarıyla Gürel'in üstünü örttüklerini söyleyen Altun, "Termal battaniye ile hemen üstünü örttük ardından montlarımızı çıkarıp üstünü kapattık. Ece Gürel 6. dakikaya kadar bir tepki vermedi sonrasında bağırmaya başladı. O ana kadar hiç sesi çıkmadı. İlk bulduğumuz ana bakarsak sırtını ağaç kısma vermiş sığınmak ister gibiydi." dedi. Gönüllü isim daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: "Normalde bu şartlar altında 72 saatten sonra yaşamak bir mucize oluyor. Biz bunu Ece Gürel'de gördük. Geldiğimiz anda hipotermi geçirdiğini düşünüyoruz çünkü vücudu donmuştu. Üstünü örttükten sonra biraz kendine gelip bize bağırması bizi çok mutlu etti. Bağırması acıyı hissetmesi bize kendinde olduğunu hissettiriyor. Ece Gürel'in bulunduğu alan hiçbir şekilde yürüme alanı değil. Buradan 150 metre ötede koşu parkuru var. Buraya en yakın mesafe orası. Ece Gürel'i ilk aranmaya başlandığı yer ile bulunduğu yer arasında hemen hemen 2 kilometre mesafe var. Yani eşyaları ile bulunduğu yer arasında 2 kilometre var."

Ece Gürel'in bulunma anına ait görüntü (AA) BULUNMA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Ece Gürel'in bulunma anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. KAYIP ECE GÜREL BELGRAD ORMANI'NDA BULUNDU! Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, Gürel'in bilincinin açık olduğu görüldü. İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA: TEDAVİSİ SÜRÜYOR İ;çişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda "AFAD koordinasyonunda Belgrad ormanında yapılan arama kurtarma çalışmaları sonunda Ece Gürel şükürler olsun sağ olarak bulundu. 3 Mart tarihinde Acil Çağrı Merkezimize gelen ihbar doğrultusunda arama kurtarma çalışmaları için olay yerine emniyet, jandarma, STK ve gönüllülerimiz sevk edilmişti. Bu çalışmalara 278 personel, K-9 köpekleri ve dalgıçlarımız katıldı. Drone'larla alan araması yapıldı. 24 saat esasına göre yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda Ece kardeşimiz bugün 01.15'te sarp ormanlık alanda bulundu ve tedavisi kaldırıldığı hastanede devam ediyor. Rabbimden kendisine acil şifalar diliyorum. Arama kurtarma çalışmalarına katılan tüm ekiplerimize ve gönüllülerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. ANNE VE BABASI A HABER'E KONUŞTU! Ece Gürel'in annesi Gülşen Koçoğlu ve babası Muharrem Koçoğlu, A Haber canlı yayınında yaşadıklarını anlattı. ECE GÜREL'İN ANNE VE BABASI A HABER'DE Ece Gürel'in annesi Gülşen Koçoğlu: Çok mutlu olduk. Çok üzüntülü bir 4 gün geçirdik. Tam ümitlerimizi kaybettiğimiz bir zamanda mucize oldu Ece'yi bulduk çok şükür çok sevindik. Avustralya'dan gelinim aradı gece. Biz uyuyorduk. Eşim o gece çok yorgun olduğu için eve gelmişti dinlenmek için. Telefon çaldı anne buldular diye bağırıyordu. Ben de sağ mı sağ mı iyi mi dedim. O kadar sevindim ki o kadar zıplamışım alt komşum yukarı çıktı kapıyı çaldı sarıldık. Apartmanda herkesin kapısını çaldık sevincimizi paylaştık.