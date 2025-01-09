Kazı yapan maden işçisi bilim insanlarını şoke etti! Neredeyse bir zaman makinesi keşfi!

İngiltere'nin Oxfordshire bölgesinde ilginç bir keşif gerçekleşti.

Gary Johnson için sıradan bir gündü. İngiltere'nin Oxfordshire bölgesinde bir taş ocağında çalışan Johnson, her zaman olduğu gibi ekskavatörüyle kil katmanlarını kazarken kireçtaşı yüzeyde tuhaf bir tümsekle karşılaştı.

"Önce yerde bir anormallik olduğunu düşündüm. Ama sonra 3 metre uzakta bir tümsek daha buldum. Sonra bir tane daha ve 3 metre sonra bir tümsek daha" diyen Johnson aslında akıl almaz bir keşfe imza attığının farkında değildi.

Johnson'ın bulduğu o tümsekler, neredeyse 166 milyon yıl önce gezegenimiz çok daha sıcak bir yerken, deniz seviyeleri çok daha yüksekken ve taş ocağı henüz çamur düzlükleriyle birbirinden ayrılmış ılık ve sığ bir lagünken oradan geçmiş dinozorların geride bıraktığı ayak izleriydi.