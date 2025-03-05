Katilin savunması pes dedirtti! Halasını öldürüp babaannesini yaraladı

Anne-kız olumsuz yanıt verince tartışma çıktı. Bu sırada Yiğit Balaban, mutfaktan aldığı bıçakla halası ve babaannesine saldırdı. Anne ve kızı yere yığılırken, Yiğit Balaban kaçtı. Binada oturanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde Safiye Vardar'ın öldüğü belirlendi. Boğazı kesilen ve durumu ağır olan Sabriye Balaban ise ambulansla kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yakalanan Yiğit Balaban, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Yiğit Balaban halasını öldürüp babaannesini yaraladı (DHA)

'HALAMDAN VE BABAANNEMDEN ŞİKAYETÇİYİM'

Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Üst soyu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan Yiğit Balaban, savunmasında halasının kendisini ağır sözlerle tahrik ettiğini iddia edip, niyetinin onu öldürmek olmadığını söyledi.

Balaban, "Mutfakta tartışma yaşadık. Halam bana kızıp, banyoya gitti. Epilepsi hastası olduğu için bir anda sinir krizi geçirmeye başladı. Mutfaktan ekmek bıçağı almıştım. Halam banyoda yerlerin ıslak olmasından dolayı bir anda dengesini kaybetti ve elimdeki bıçak kalbine saplandı. Babaannem bizi ayırmak isterken bıçak ona da isabet etti. Bana hakaret eden halam ile onu bugüne kadar tedavi ettirmeyen babaannemden şikayetçiyim." dedi.