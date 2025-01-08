Kataraktı önlüyor! Göz sağlığının tek kahramanı havuç değilmiş...

Göz sağlığınızı korumak ve desteklemek için dengeli bir diyetin önemi büyüktür. Havuçlar göz sağlığını iyileştirmekle ünlü olsa da, bu hikayedeki tek kahramanlar onlar değildir. İşte göz sağlığınız için diyetinize eklemeniz gereken 6 güçlü sebze...

1. Ispanak

Ispanak, gözlerinizi zararlı UV ışınlarından ve mavi ışık hasarından koruyan iki güçlü antioksidan olan lutein ve zeaksantin ile doludur. Bu antioksidanlar, maküla dejenerasyonunu ve kataraktı önlemek için gereklidir. 2013 yılında yapılan bir araştırmaya göre, ıspanak ve kara lahana tüketiminin artırılması, maküler pigment optik yoğunluğunu %4-5 oranında artırmıştır.

Tüketim Önerisi: Her gün bir su bardağı pişmiş ıspanak yiyebilirsiniz. Besin dolu bir öğün için, ıspanaklı smoothieler, çorbalar veya soteler hazırlayabilirsiniz.

2. Tatlı Patates

Tatlı patates, A vitamini öncüsü beta-karotenin mükemmel bir kaynağıdır. A vitamini, göz sağlığı için hayati öneme sahiptir, özellikle korneanın sağlığını korur ve gece görüşünü iyileştirir.

Kaynak: AA