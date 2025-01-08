ABD’de kış fırtınası sonrası bu kez de yangın felaketi! 33 bin kişi için tahliye kararı | 3 bin hektar kül oldu

Yangında Pacific Palisades bölgesinde yaklaşık 3 bin hektarlık alan kül olurken, yaklaşık 33 bin kişi için tahliye kararı çıkarıldı. California Valisi Gavin Newsom, yaptığı açıklamada, yangına müdahale çalışmalarının devam ettiğini belirterek, Los Angeles'ta "acil durum" ilan etti.

Önceki günlerde ABD'nin büyük bir bölümünde etkili olan kış fırtınası kış fırtınası adeta felaketi yaşatmış ve Kentucky, Virginia, Batı Virginia, Kansas, Arkansas ve Missouri eyaletlerinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti. Fırtınanın neden olduğu trafik kazalarında 3 kişi hayatını kaybederken bu kez de falketin adresi California'nın Los Angeles kenti oldu.

ABD 'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangını nedeniyle yaklaşık 33 bin kişi için tahliye kararı verildi.

Los Angeles'ta orman yangınları nedeniyle yaklaşık 33 bin kişi tahliye ediliyor | Görüntü-AA

Bu arada, Pacific Palisades bölgesine 40 kilometre uzaklıkta, Eaton Kanyonu yakınlarında hızla büyüyen ikinci bir yangın başladı. Poweroutage.us internet sitesine göre, bölgede yaklaşık 320 bin kişi elektriksiz kalırken, 13 bin civarında konut ve iş yeri yangın tehlikesi altında.

Los Angeles İtfaiye Departmanı, birkaç kişinin yangın sebebiyle yaralandığını, yangın söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiyecinin ciddi kafa travması geçirdiğini bildirdi. Bölgedeki birçok okul eğitime ara verme kararı aldı. Elektrik kesintileri nedeniyle metro hatlarında da aksaklıklar yaşanıyor.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA: KAYNAK SAĞLANACAK

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın yerel yetkililerle temasta olduğu bildirildi. Açıklamada, yangın söndürme çalışmaları için federal yardım sunmaya hazır olunduğu belirtildi. ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris de maliyetleri karşılamak için federal kaynak sağlanacağını açıkladı.

FELAKETTE 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Los Angeles'ın Pacific Palisades, Hurst, Eaton ve Woodley bölgelerinde devam eden yangınlardan dolayı yetkililer, basın toplantısı düzenleyerek son gelişmeler konusunda bilgi verdi.

Los Angeles Bölgesi İtfaiye Şefi Anthony C. Marrone, yangınlarda şu ana kadar 2 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını bildirdi.

Los Angeles'ta orman yangınları nedeniyle yaklaşık 33 bin kişi tahliye ediliyor | Görüntü-AA

ALEVLER NEDENİYLE UÇAKLAR KALKAMADI

Marrone, "Yangın hattında bulunan ilk müdahale ekiplerinden yanı sıra tahliye olmayan bölge sakinleri arasından ciddi yaralanan birçok kişi oldu." diye konuştu.

Şiddetli rüzgar nedeniyle yangın söndürme uçaklarının kalkamadığını belirten Marrone, özellikle Pacific Palisades bölgesindeki yangının kontrol altına alınamadığını ve büyümeye devam ettiğini söyledi.

1.000'DEN FAZLA BİNA YANDI

Marrona, Los Angeles'ta yangınlardan dolayı şu ana kadar 1000'den fazla binanın da yandığı bilgisini paylaştı. Los Angeles Bölgesi Şerifi Robert Luna da yangın hattındaki yaklaşık 33 bin kişinin tahliye emri altında olduğunu belirterek, bölge sakinlerine yangından korunmaları için gerekli tedbirleri almaları ve hızlı hareket etmeleri çağrısında bulundu.

Yangın dolayısıyla belli bölgelerde yolların trafiğe kapatıldığını bildiren Luna, tahliye edilen yerleşim yerlerindeki hırsızlık ve soygunculuk teşebbüslerine yönelik de uyarılarda bulundu.