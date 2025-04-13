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Kartal’da feci olay! Eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra taksi çağırdı

İstanbul Kartal’da Özbekistan uyruklu 28 yaşındaki S.T., iddiaya göre maddi nedenlerden dolayı yaşadığı tartışma sırasında eşi Emre Erim’i (42) bıçakladı. Olayın ardından taksi durağını arayan S.T., "Eşim hasta, hastaneye gitmesi gerekiyor" diyerek araç talebinde bulundu. Durumdan şüphelenen taksi şoförünün ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Emre Erim’in hayatını kaybettiğini belirledi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş Tarihi: 13.04.2025 08:49
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Kartal’da feci olay! Eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra taksi çağırdı

Olay, 6 Nisan Pazar günü saat 21.30 sıralarında Karlıktepe Mahallesi'nde binanın 3'ncü katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, maddi nedenlerden dolayı anlaşmazlık yaşayan Özbekistan uyruklu S.T. ile 4 senedir evli oldukları öğrenilen Emre Erim çifti arasında tartışma çıktı.

Eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra taksi durağını aradı (DHA)Eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra taksi durağını aradı (DHA)

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Öfkelenen S.T., mutfaktan aldığı bıçakla eşi Emre Erim'i bıçaklayarak yaraladı. Erim, kanlar içinde yere yığıldı.

Eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra taksi durağını aradı (DHA)Eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra taksi durağını aradı (DHA)

'EŞİM HASTA, HASTANEYE GİTMESİ GEREKİYOR'

Eşini bıçakla yaralayan S.T.'nin taksi durağını aradığı ve "Eşim hasta, hastaneye gitmesi gerekiyor" diyerek araç istediği öğrenildi. Adrese gelen taksi şoförü hasta olduğunu düşündüğü yolcuya yardım etmek için yukarı çıktığında ise kanlar içinde yatan Emre Erim ile karşılaştı.

Emre Erim ve eşi S.T. Emre Erim ve eşi S.T.

Taksi şoförü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, bir çocuk babası Erim'in hayatını kaybettiği belirlendi. Erim'in cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak Kartal Merkez Camii'nde kılınan namaz sonrası toprağa verildi.

Eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Emre Erim (DHA)Eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Emre Erim (DHA)

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN POLİS YAKALADI

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kaçmaya çalışırken yakalanan S.T. gözaltına alındı. Şüpheli S.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Emre Erim (DHA)Eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Emre Erim (DHA)

'AİLELER YOK OLUYOR'

Mahalle sakini Zöhre Paydaş, "Tüylerim diken diken oldu. Öfkelendin mi? Çık dışarı. Öfken dinince eve geri gelirsin. Çok kötü bir durum, insan haberlerde dinliyor. Aileler yok oluyor. Veren canı Allah alsın. Çok etkilendim, ağladım. Bakar mısınız? Kapıları açık, camları açık, çamaşırları kaç gündür dışarıda. Kötü bir şey. Allah kimseye yaşatmasın" şeklinde konuştu.

'GAYET MUTLU GÖRÜNÜYORLARDI'

Mahallede süt satışı yapan ve çiftin müşterileri olduğunu ifade eden Gürsel Altuntaş, "İyi birisi olarak biliyordum. Ara sıra süt alıyorlardı. Gayet mutlu görünüyorlardı. Müşterimdi ve iyilerdi ama üzüldüm. İkisinden de böyle bir şey beklemiyordum, üzüldük" dedi.

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