Eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra taksi durağını aradı

Kartal'da, Özbekistan uyruklu S.T. (28) iddiaya göre maddi nedenlerden dolayı tartıştığı eşi Emre Erim'i (42) bıçakladı. S.T. kocasını bıçakladıktan sonra taksi durağını arayarak 'Eşim hasta, hastaneye gitmesi gerekiyor' diyerek araç istedi. Taksicinin ihbarı ile gelen sağlık ekipleri, Emre Erim'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından yakalanan S.T., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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