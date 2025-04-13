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Eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra taksi durağını aradı

Eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra taksi durağını aradı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Giriş: 13.04.2025 10:40
Kartal'da, Özbekistan uyruklu S.T. (28) iddiaya göre maddi nedenlerden dolayı tartıştığı eşi Emre Erim'i (42) bıçakladı. S.T. kocasını bıçakladıktan sonra taksi durağını arayarak 'Eşim hasta, hastaneye gitmesi gerekiyor' diyerek araç istedi. Taksicinin ihbarı ile gelen sağlık ekipleri, Emre Erim'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından yakalanan S.T., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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Eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra taksi durağını aradı
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