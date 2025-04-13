2025 Balık avı yasağı tarihleri | Balık avı yasağı ne zaman, hangi tarihte başlıyor?

Deniz ekosisteminin korunması ve balık stoklarının sürdürülebilirliği amacıyla uygulanan av yasağı, 2025 yılı itibarıyla 15 Nisan'da yürürlüğe giriyor. Bu tarihten itibaren gırgır, trol ve büyük kayıklarla avcılık yapmak yasak olacak. Yasağın başladığı tarihten itibaren denizler, balıkların üreme sürecine ev sahipliği yapacak.