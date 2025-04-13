2025 Balık avı yasağı tarihleri | Balık avı yasağı ne zaman, hangi tarihte başlıyor?

Deniz ekosisteminin korunması ve balık stoklarının sürdürülebilirliği amacıyla uygulanan av yasağı, 2025 yılı itibarıyla 15 Nisan'da yürürlüğe giriyor. Bu tarihten itibaren gırgır, trol ve büyük kayıklarla avcılık yapmak yasak olacak. Yasağın başladığı tarihten itibaren denizler, balıkların üreme sürecine ev sahipliği yapacak.
1 Eylül'de Açılan Sezon, 15 Nisan'da Sona Eriyor
2024-2025 balıkçılık sezonu, 1 Eylül 2024 tarihinde başlamıştı. Balıkçılar yaklaşık yedi ay boyunca denizlerde avlanarak geçimlerini sağladı. Ancak av sezonu, her yıl olduğu gibi bu yıl da 15 Nisan itibarıyla sona erecek.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın belirlediği yasak takvimi uyarınca avcılık faaliyetleri 1 Eylül 2025 tarihine kadar durdurulacak.
Büyük Tekneler İçin Yasak Başlıyor
Av yasağı, özellikle büyük ölçekli balıkçı teknelerini kapsıyor. Gırgır, trol ve benzeri yöntemlerle yapılan endüstriyel avcılık, 15 Nisan'dan itibaren tamamen durdurulacak. Bu uygulama, hem yavru balıkların büyümesine olanak tanıyor hem de denizlerdeki biyolojik dengenin korunmasına katkı sağlıyor.
Turna Balığı Avı 1 Nisan İtibarıyla Serbest
Tatlı su avcılığına yönelik düzenlemeler de yürürlükte. 15 Aralık 2024'te yasaklanan turna balığı avı, 1 Nisan 2025 itibarıyla yeniden serbest bırakıldı. İç sulardaki turna popülasyonunun korunması için uygulanan bu dönemsel yasak, türün çoğalmasına ve sağlıklı bir şekilde neslini sürdürmesine olanak sağladı.