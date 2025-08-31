15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk! Okula dönüş yolculuğu başladı

Okulların açılmasına sayılı günler kala 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk yaşanıyor.

2025-2026 eğitim-öğretim yılında okula uyum sürecine dahil olan öğrenciler 1 Eylül'de, diğer öğrenciler ise 9 Eylül'de ders başı yapacak. Okulların açılmasına kısa süre kala İstanbul'da yaşayıp yaz tatilini farklı illerde geçirenler ya da başka şehirlerde okuyanlar için dönüş yolculuğu başladı. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda başlayan yoğunluğun bir hafta sürmesi bekleniyor.

"GEÇEN SENEYE GÖRE YOĞUNLUK DÜŞÜK"

Firma yetkilisi Hacı Çalışkan, "Ben burada Kırklareli görevlisiyim, Kırklareli bölgesine bakıyorum. Okulların açılış ve kapanış dönemlerinde her zaman yoğunluk yaşanıyor. Ama şu anda yoğunluk tam olarak başlamadı, yavaş yavaş artıyor. Kırklareli yakın olduğu için bizde çok fazla yoğunluk yok ama Anadolu tarafında daha fazla yoğunluk var. Geçen seneye göre biraz daha düşük gibi. Geçen yıl daha fazlaydı" dedi.

'SONBAHARA DOĞRU DAHA KALABALIK OLUYOR'

Yolcu Adem Baydur ise, "Sık sık gidip geliyorum. Genelde bu firmayı tercih ediyorum. Adıyaman'ın güney tarafına bu otobüslerle gidiyoruz. Burada da yoğunluk var, karşı taraftan da gelişler var. Trafik de karmakarışık. Özellikle sonbahara doğru daha fazla kalabalık oluyor. Okulların açılış ve kapanış dönemlerinde otogarlarda aşırı yoğunluk yaşanıyor. Bu da onlardan biri gibi. İnsanlar hem aileleriyle gidip geliyor hem de memleketten kışlık erzaklarını, bulgurunu, turşusunu getiriyor. O yüzden geliş-gidişlerde ciddi bir yoğunluk oluyor" diye konuştu.