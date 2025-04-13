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Karbonmonoksit faciası! 3 ölü yaralılar var

Antalya'nın Kaş ilçesindeki facia dehşete düşürdü. Sobadan sızan karbonmonoksit gazı aynı aileden 5 kişiyi zehirledi. Korkunç olayda 3 kişi kaybederken 2 kişi ise yaralandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 13.04.2025 20:37 Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 20:38
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KARBONMONOKSİT FACİASI! 3 ÖLÜ

Antalya'nın Kaş ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

EVDE DEHŞETE DÜŞÜREN MANZARA

Edinilen bilgiye göre, Ova Mahallesi Çolaklar Sokak'ta yaşayan aileden bir süredir haber alamayan yakınları, eve geldiklerinde aile bireylerini hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

3 ÖLÜ 2 YARALI

Yapılan incelemede Fatma, Zeynep ve Emir Kağan Arat'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Evde bulunan diğer 2 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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