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Hatay'da yangın paniği! 4 katlı binada alevler daireyi sardı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4 katlı binanın en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken olayda yaralanan veya can kaybı olmadı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 13.04.2025 21:36
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4 KATLI BİNADA ALEVLER DAİREYİ SARDI

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4 katlı binanın en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Kırıkhan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yaşandı. Evi saran alevleri fark eden ev sahibi, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle apartmandaki diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı yangında evde hasar oluştu.

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